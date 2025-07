Se la tua Citroen C1 non ti soddisfa, puoi sempre ricorrere al “tuning estremo”

Chi l’avrebbe mai detto che una modesta Citroen C1, progettata per affrontare il traffico urbano, potesse diventare una piccola star dei social? Eppure è esattamente ciò che è accaduto quando un appassionato creativo ha deciso di stravolgere completamente l’aspetto della sua utilitaria, dandole un look che sembra uscito (più o meno) direttamente da un episodio di Pimp My Ride.

La Citroen C1, introdotta oltre dieci anni fa, è stata a lungo una delle opzioni più economiche nel segmento delle city car compatte. Nonostante abbia registrato buoni numeri di vendita al suo debutto, oggi è spesso dimenticata tra tutte le compatte da città che affollano il panorama automobilistico. Ma la nuova “trasformazione” subita la riporta al centro dell’attenzione, almeno online.

Il proprietario ha condiviso ogni fase del suo progetto attraverso il suo canale TikTok, attirando la curiosità di migliaia di follower. La sua C1, originariamente rossa, è stata arricchita con una vistosa ala nera posteriore, cerchi sportivi personalizzati, un set di sospensioni modificate e persino una (inutilissima) presa d’aria aerodinamica montata però sul tetto, dato che non c’era spazio sul cofano.

Ed ecco servita una creazione che di certo non vincerà premi per l’eleganza, ma che trasmette personalità, magari anche ironia, ma soprattutto passione per il tuning, conquistando una sua nicchia di fan sui social. Sicuramente, il mitico Xzibit “trasforma-catorci” apprezzerebbe l’iniziativa.

Questa modifica insolita sulla city car accende i riflettori su un segmento ormai in via d’estinzione, oggetto quasi di tenerezza oggi. Le auto di segmento A, come la C1, la Fiat Panda o la 500, una volta dominavano per il loro prezzo accessibile e la semplicità d’uso. Oggi, invece, il mercato è dominato da SUV, crossover e pick-up, con le city car, sempre più big city car, relegate ai margini, soprattutto in un’epoca in cui l’elettrificazione ne fa lievitare i costi.