Maserati Grecale Urban: Roma ospita il secondo appuntamento

È già iniziata la seconda tappa di Maserati Grecale Urban. L’evento si sta svolgendo a Roma. Ieri l’apertura delle danze, che si chiuderanno nella giornata di domenica 8 giugno. Ad accogliere gli ospiti ci sta pensando il pop-up del “tridente”, in Piazza di S. Croce in Gerusalemme 9, a due passi dal Museo Storico della Fanteria, dove è visitabile la mostra temporanea “Frida Kahlo: through the lens of Nickolas Muray”.

Qui il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva. Accanto alla contemplazione statica ci saranno infatti dei momenti più “frizzanti”, come la possibilità di un test drive esclusivo col noto SUV o di un tuffo nel suo processo di configurazione, con il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie.

L’appuntamento nella città eterna segna un nuovo atto di “Grecale Urban”, dopo il successo raccolto a Torino lo scorso mese di maggio. A Roma sta prendendo forma un’altra esperienza in grado di unire la produzione automobilistica della casa modenese con il mondo dell’arte e della creatività, in perfetto stile Maserati.

Dicevamo della possibilità di un test drive, dietro iscrizione. I prescelti si potranno così deliziare sulle diverse versioni della gamma Grecale, con una prova di guida straordinaria sulle strade della capitale. Un’esperienza mozzafiato, in una tela urbana preziosa, per un vero e proprio viaggio nella cultura e nell’arte della città eterna, attraverso i secoli. Le strade da percorrere saranno iconiche, in linea col titolo dato all’esperienza, “Rome: From Empire to Renaissance to Modernity – An Artistic Journey”.

Il tour con la Maserati Grecale attraverserà idealmente varie epoche della storia millenaria di Roma, da quella più remota a quella contemporanea. Di sicura presa emotiva la parte monumentale dell’Impero e del Rinascimento. Maserati Grecale Urban, coi suoi test drive, regalerà un tuffo nello splendore di Roma, dal Colosseo al Circo Massimo, dalle Terme di Caracalla alla Basilica di San Giovanni in Laterano e a Villa Celimontana, celebrando l’arte, l’architettura e lo stile della Dolce Vita, attraverso gli occhi dei veri romani.

Questa esperienza, di chiara matrice sensoriale, rientra nell’ambito dei festeggiamenti per il secolo di vita dell’iconico logo del “tridente”, la cui nascita avvenne nel 1925, a cura della fantasia e della matita dell’artista Mario Maserati. La capitale è la seconda tappa del cammino, dopo Torino. Poi sarà il turno di altre importanti città italiane.

Foto Maserati

Ogni sosta si trasformerà in un “Maserati Hub” dove arte, lifestyle e innovazione si fonderanno, in linea con quanto già visto nei primi due appuntamenti della serie. Il prossimo rendez-vous sarà a Milano, dopo l’estate, in concomitanza con la mostra “I 3 Grandi di Spagna: Picasso, Dalì, Mirò” alla Fabbrica del Vapore.

Sotto il benefico influsso dell’estro creativo umano, celebrato nelle esposizioni limitrofe ai pop-up, Maserati Grecale Urban offrirà ai clienti del “tridente” e a quanti potenzialmente potrebbero diventarlo la possibilità di conoscere da vicino le ultime novità della gamma. La proposta commerciale del noto SUV modenese si è infatti allargata. Ora la line-up spazia dalle versioni spinte dai motori 4 cilindri mild hybrid a quelle col motore V6 Nettuno da 530 CV. Fra le opzioni scelta anche la propulsione 100% elettrica, meno coinvolgente sul piano emotivo.

Il modello protagonista dell’evento ha visto crescere, negli ultimi tempi, anche i suoi elementi attrattivi, con una più ricca palette di tinte carrozzeria e numerosi contenuti aggiuntivi, sia per gli esterni sia per gli interni. Un modo per farlo incrociare meglio con la domanda di mercato.

Come dicevamo, per partecipare agli appuntamenti attivi di Maserati Grecale Urban (test drive e processi di configurazione) ci si deve prenotare. È possibile fare la cosa direttamente sul sito www.grecaleurban.it, dove si trovano anche tutti i dettagli della attività. In alternativa si può usare l’indirizzo di posta elettronica info@grecaleurban.it. Ai beneficiari, il privilegio di queste esperienze esclusive, che andranno in scena con la seguente tempistica: giovedì 5 giugno dalle ore 14 alle ore 19. Venerdì 6 e sabato 7 giugno dalle 10 alle 19. Domenica 8 giugno dalle 10 alle 18.