Nuova Opel Frontera incontra Milano in un murale a lei dedicato

La nuova Opel Frontera sposa la vena artistica nella sua campagna pubblicitaria. Il noto SUV tedesco porta dal fumetto alla realtà l’immagine dell’eroe di tutti i giorni, sotto mentite spoglie. Qui non ci sono muscoli ed effetti speciali ad impressionare gli occhi, ma tanta sostanza: quella che serve per vincere le sfide quotidiane. Siamo al cospetto di un’auto spaziosa, versatile, robusta e divertente, capace di affrontare al meglio le sue missioni. Possiamo dire che c’è molta funzionalità: ciò di cui la maggior parte dei clienti ha veramente bisogno.

Mentre tante vetture dell’era moderna sposano soluzioni sempre più complicate e costose, per impressionare il pubblico, sullo Sport Utility Vehicle del “blitz” si punta sull’essenziale, su ciò che è davvero utile. Anche le modalità d’uso sono facili ed intuitive. Così si gode con minore stress il rapporto col mezzo.

Un altro valore aggiunto è nel prezzo accessibile, grazie anche a queste scelte filosofiche. In tal modo la nuova Opel Frontera intercetta i bisogni reali, diventando quell’eroina di tutti i giorni su cui i clienti possono contare.

Nelle scorse ore, a Milano, si è celebrato l’incontro con un murale a lei dedicato. Il tutto per dare altra linfa alla campagna di lancio multimediale, on air da maggio, che punta a metterne in risalto la sua perfetta adattabilità ai bisogni delle famiglie, spingendosi però molto oltre, nelle avventure quotidiane. Per la rappresentazione grafica del capoluogo lombardo, la casa automobilistica tedesca si è avvalsa della collaborazione di Urban Vision.

Il risultato? Uno “spot” irrituale e fuori dagli schemi, che mostra in modo divertente e contemporaneo la natura “eroica” del modello, sulle cui doti i clienti possono contare. Questo grande murale, ampio circa 225 metri quadri, si trova sulla facciata di un edificio milanese, in via Ripamonti 22.

Il lavoro unisce arte urbana e tecnologia, grazie all’applicazione inedita di una speciale pellicola metallizzata, solitamente impiegata per il car wrapping nel settore automobilistico. Per la prima volta, questo materiale viene applicato in modo innovativo su una parete verticale. Il ricorso alla soluzione ha permesso di ricreare l’effetto metallico e riflettente tipico delle carrozzerie delle auto, ma in un ambito insolito.

Quando il sole tramonta l’illuminazione stradale crea un effetto riflettente sulla pellicola mettendo in risalto la vettura anche al buio. Lo street artist che ha elaborato il progetto è intervenuto con un intervento pittorico realizzando manualmente lo sfondo e gli elementi grafici come loghi e texture. Per sposare la modernità, nel disegno trova accoglienza un QR code: basta inquadrarlo per accedere ad un gioco digitale in cui gli utenti possono scoprire in maniera divertente le caratteristiche di Opel Frontera.