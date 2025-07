Opel Zafira: 20 anni fa il debutto della seconda generazione della monovolume che ha fatto tendenza

Nel 2005 Opel ha fatto debuttare la seconda generazione della Opel Zafira, evoluzione di una monovolume compatta che aveva già conquistato il mercato europeo fin dal debutto nel 1999, totalizzando quasi 1,4 milioni di unità vendute. La nuova versione, prodotta nello stabilimento di Bochum, arrivò in Italia a settembre dello stesso anno con un design più dinamico e interni di qualità superiore. Tra i punti di forza, il sistema Flex7, che permetteva di passare da sette a due posti in pochi istanti senza rimuovere i sedili, offrendo fino a 1.820 litri di carico. Un’altra innovazione era il tetto panoramico con vani portaoggetti integrati, pensato per migliorare comfort e funzionalità durante ogni viaggio.

Prodotta nello stabilimento tedesco di Bochum, la rinnovata Opel Zafira, sarebbe arrivata a Settembre 2005 sul mercato italiano

La seconda generazione della Opel Zafira introduceva importanti innovazioni tecnologiche, tra cui il telaio interattivo IDSPlus con controllo elettronico continuo degli ammortizzatori (CDC), già visto sulla Astra ma adattato per la monovolume. Novità assoluta per il modello erano anche i fari bi-xenon AFL, in grado di seguire i movimenti dello sterzo per illuminare dinamicamente le curve. La gamma motori era tra le più complete del segmento, con propulsori da 1.6 a 2.0 litri e potenze da 101 a 200 CV, cui si aggiunse in seguito la sportiva OPC da 240 CV. I diesel utilizzavano iniezione diretta common-rail e filtro antiparticolato DPF senza manutenzione, mentre era previsto anche un economico e sostenibile motore a metano

La seconda generazione della Opel Zafira presentò per la prima volta un tetto panoramico innovativo, formato da quattro grandi pannelli di vetro che donavano luminosità e un’atmosfera accogliente a tutti gli occupanti. Vetri oscurati e un sistema elettrico per la regolazione della luce proteggevano dai raggi solari, aumentando il comfort interno. Sul tetto correva una console centrale che integrava cinque scomparti portaoggetti di varie dimensioni, offrendo praticità durante i viaggi. La Zafira-B restò in produzione fino al 2014, quando venne sostituita dalla terza generazione, la Zafira Tourer, che rinnovò il concetto di monovolume compatta.