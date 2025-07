Opel Astra e Astra Sports Tourer Plug-in Hybrid: maggiore potenza e autonomia, stesso prezzo

Opel Astra e Astra Sports Tourer si confermano tra le compatte più versatili del mercato: sportive, eleganti, funzionali e confortevoli, unite a un’efficienza sempre più elevata. Questi modelli di punta del marchio tedesco offrono una gamma di propulsori davvero completa: si va dalle versioni 100% elettriche a quelle ibride plug-in, passando per motorizzazioni termiche ad alta efficienza e le nuove ibride leggere a 48 volt.

Opel Astra e Astra Sports Tourer sono disponibili con una nuova trasmissione ibrida plug-in

La proposta si amplia ulteriormente con l’introduzione di una nuova motorizzazione ibrida plug-in, che porta la potenza a 144 kW (196 CV), ben 11 kW in più rispetto alla precedente. La novità non si limita alla potenza: la nuova batteria consente un’autonomia elettrica maggiore, mentre i consumi e il fabbisogno energetico risultano inferiori. Il sistema aggiornato garantisce inoltre un comfort di guida migliorato, rendendo Astra e Astra Sports Tourer ancora più interessanti per chi cerca un’auto equilibrata tra prestazioni, sostenibilità e praticità d’uso quotidiano.

“Per chi desidera guidare in modo particolarmente dinamico e responsabile, senza dover guidare già in modalità completamente elettrica, la nuova ibrida plug-in di Astra e Astra Sports Tourer è la scelta ideale. 144 kW (196 CV) di potenza di sistema e 360 Nm di coppia promettono un piacere di guida brillante. Inoltre, con l’ibrida plug-in, i clienti hanno il vantaggio di risparmiare energia per quando serve. Ad esempio, possono passare alla modalità puramente elettrica in città. Questo offre loro la libertà di scegliere sempre il tipo di guida che preferiscono”, ha dichiarato Patrick Dinger, responsabile del marchio Opel Germania.

La nuova Astra Plug-in Hybrid è ora disponibile a partire da 38.460 euro, senza alcun centesimo in più rispetto a prima. Anche il prezzo di partenza della versione station wagon, Astra Sports Tourer Plug-in Hybrid, rimane invariato a 39.960 euro (tutti i prezzi sono IVA inclusa in Germania). I modelli compatti completano così la gamma ibrida plug-in modernizzata del marchio. Anche la nuova Opel Grandland è disponibile con la trazione ibrida plug-in di nuova generazione.

Chi non è ancora pronto per una vacanza in modalità completamente elettrica, ma desidera spostarsi o spostarsi in città a zero emissioni locali, può semplicemente scegliere la trazione ibrida plug-in ad alta efficienza per Opel Astra e Astra Sports Tourer. Con 144 kW (196 CV) di potenza di sistema e 360 Nm di coppia massima, in abbinamento al nuovo cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti elettrificato, il piacere di guida è garantito. La cinque porte accelera da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi (Sports Tourer: 7,7 secondi); la velocità massima è di 225 km/h.

L’interazione esemplare tra motore a combustione e motore elettrico garantisce prestazioni equilibrate. Il motore turbo a quattro cilindri da 1,6 litri eroga una potenza di 110 kW (150 CV). Il motore elettrico della vettura a trazione anteriore eroga ora fino a 92 kW (125 CV) anziché 81 kW (110 CV). Per la guida a zero emissioni nel traffico urbano e nelle aree urbane, è sufficiente selezionare la modalità elettrica. Grazie alla maggiore capacità della batteria, ora pari a 17,2 kWh (invece dei precedenti 12,4 kWh), l’autonomia in modalità completamente elettrica e quindi a zero emissioni locali, secondo il ciclo WLTP 1, aumenta di 26 chilometri, arrivando a 83 chilometri. Anche il nuovo motore a quattro cilindri da 1,6 litri offre valori esemplari, riducendo ulteriormente i consumi di carburante. Ad esempio, i modelli ibridi plug-in Astra e Astra Sports Tourer consumano solo 12,7-13,1 kWh di elettricità e 2,2-2,4 litri di carburante ogni 100 chilometri 2 (in precedenza 16,3-16,5 kWh di elettricità e 1,3 litri).

Il nuovo cambio a doppia frizione elettrificato a sette rapporti aumenta il comfort di guida. A differenza del cambio a doppia frizione a sei rapporti utilizzato nell’ibrido con tecnologia a 48 volt, presenta una marcia in più ed è stato ottimizzato per le prestazioni più elevate dell’ibrido plug-in.

Inoltre, la nuova Astra Plug-in Hybrid è dotata di numerose tecnologie moderne e dotazioni di comfort di serie in ogni versione. Queste spaziano dal sistema di infotainment multimediale, con touchscreen a colori da 10 pollici e display informativo per il conducente, all’integrazione wireless con gli smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, fino al sistema di avviamento senza chiave “Keyless Start”.