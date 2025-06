La Opel Corsa di Steffi Graf: una versione speciale nel segno della diva del tennis

Il mondo dell’auto si è spesso legato ai grandi nomi, anche dello sport, per la campagne pubblicitarie. Per la Opel Corsa ci si spinse oltre, con una serie speciale del modello, dedicata a Steffi Graf, mitica tennista tedesca. Chi ha qualche anno in più conosce perfettamente le sue straordinarie imprese con la racchetta.

Oggi che il grande tennis parla italiano, molta gente si è avvicinata a questa disciplina sportiva. Sono soprattutto i giovani ad essere stati presi dalla fiamma della passione. Forse alcuni di loro non ricordano i grandi campioni del passato, ma nomi come quello di Steffi Graf hanno una forza che si spinge oltre i limiti generazionali. Al suo attivo 22 titoli del Grande Slam, una medaglia d’oro e una d’argento alle Olimpiadi, 5 WTA Finals e tanti successi, che non stiamo qui ad elencare, per ragioni di spazio e di scarsa connessione con l’universo a quattro ruote.

Un’atleta del genere non poteva sfuggire agli occhi dei guru del marketing. Fu così che 40 anni fa, quando le lancette del tempo segnavano il 1985, Opel concluse un contratto pluriennale di sponsorizzazione con la connazionale, regina del tennis. Steffi Graf divenne ambasciatrice del “blitz“, in vari ambiti della comunicazione.

I risultati di questa partnership furono talmente fruttuosi, che i vertici aziendali decisero di dedicarle, nel 1988, una versione speciale della prima generazione di Opel Corsa ed una campagna pubblicitaria su misura. È quella che vedete insieme a lei nelle immagini di accompagnamento al post. Un sigillo forte per la riuscita collaborazione, che ebbe un seguito.

Due anni dopo, nella primavera del 1990, la casa tedesca le consegnò il primo esemplare della coupè Calibra, che in breve divenne una delle auto del suo genere più vendute in Europa. Pure qui la mitica tennista ebbe un ruolo attivo nel marketing.

La partnership ebbe modo di esprimersi anche nel mese di settembre del 1991, quando nello stand del marchio al Salone di Francoforte venne offerta all’attenzione del pubblico la nuova Opel Astra, accompagnata al suo debutto sul palcoscenico internazionale dalla già citata Steffi Graf. La campionessa tedesca vantava all’epoca ben tre vittorie a Wimbledon.

Per la casa del “blitz” fu naturale associare, per l’ennesima volta, la figura della stella del tennis internazionale a quella delle auto, in questo caso per il modello chiamato a raccogliere l’eredità di un prodotto di grande successo come la precedente Kadett. Puntare sulla tennista di casa, oltre ovviamente che sulla qualità del prodotto, per il lancio della nuova vettura, fu un fatto naturale, anche in virtù della connessione del marchio con lo sport, specie di quello con la racchetta.

La riprova giunse dal legame pluriennale di Opel, in quel periodo storico, con Michael Stich, vincitore maschile di Wimbledon 1991, che per un biennio fece da ambasciatore del brand. La bontà della nuova Astra, la qualità dei suoi contenuti ed i prezzi particolarmente competitivi ai quali venne proposta al pubblico italiano, ne fecero una presenza frequente sulle strade del Belpaese, onorando al meglio un segmento di mercato, come quello delle berline medie e medio-piccole, che andò a vivacizzare.