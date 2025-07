Ecco la nuova Opel Mokka GSE, l’elettrica più veloce del costruttore

Il programma “OMG! GSE” di Opel si arricchisce di un nuovo modello elettrico, di serie, ad elevate prestazioni. Si tratta della nuova Opel Mokka GSE, recentemente annunciata dal Costruttore del Blitz, che si ispira alle caratterizzazioni tipiche della Opel Mokka GSE Rally e che ora entrerà a far parte della produzione in serie del costruttore tedesco. Dopo averla presentata in livrea completamente camuffata, ora sono state diffuse le prime immagini ufficiali della Opel Mokka GSE ovvero quella che sarà la vettura del costruttore tedesco, elettrica, più veloce di sempre.

Nello specifico, con la nuova Opel Mokka GSE il costruttore tedesco vuole introdurre l’energia autentica del motorsport sulle strade di tutti i giorni: “dopo cinque anni di motorsport elettrico pionieristico con l’ADAC Opel Electric Rally Cup, abbiamo messo il meglio della nostra ingegneria, potenza e maneggevolezza in un’auto fatta per le emozioni quotidiane”, ha ammesso Rebecca Reinermann, Vice President Marketing di Opel e Vauxhall.

La nuova Opel Mokka GSE adotta il propulsore elettrico da 280 cavalli di potenza, già visto su altri modelli sportivi di casa Stellantis

La principale caratteristica posta al centro della nuova Opel Mokka GSE è legata all’adozione di un propulsore elettrico capace di una potenza di picco pari a 207 kW, ovvero 280 cavalli; gli stessi già disponibili sulla Mokka GSE Rally utilizzata per le competizioni motoristiche. Parliamo di un propulsore già noto in casa Stellantis visto che la stessa unità, di pari potenza, viene già adottata sull’Alfa Romeo Junior Veloce, sulla Abarth 600e e sulla nuova Lancia Ypsilon HF. L’unità propulsiva permette di avere a disposizione una coppia di 345 Nm e di raggiungere i 100 km/h da fermo in 5,9 secondi; la velocità massima è invece pari a 200 km/h. Il guidatore potrà scegliere fra tre differenti modalità di guida: Sport, che permette di erogare tutto il suo valore di potenza disponibile, Normale, per raggiungere fino a 180 km/h di velocità, ed Eco dove tutte le impostazioni sono regolate per raggiungere i massimi valori di efficienza possibili. La batteria a disposizione è una unità agli ioni di litio da 54 kWh.

Allo stesso modo la Opel Mokka GSE può vantare un peso alla bilancia inferiore a 1,6 tonnellate, decisamente interessante per un veicolo a batteria alimentato da un propulsore elettrico. La tecnologia ispirata alla variante impiegata nei rally contribuisce a mettere sul piatto prestazioni di tutto rispetto. La trazione è anteriore, ma c’è la disponibilità di un differenziale a slittamento limitato multidisco Torsen; non manca un telaio con assi progettati per questo utilizzi e nuovi doppi ammortizzatori idraulici. Ogni componente impiegato sulla Mokka GSE, come il motore, l’inverter, la batteria o il cablaggio, derivano direttamente dalla Opel Mokka GSE Rally. Anche sterzo, telaio e impianto frenante sono stati progettati per risultare più sportivi e ottimizzati grazie all’esperienza maturata da Opel nei rally elettrici.

Un approccio emozionale rivisto

L’approccio emozionale viene posto al centro dell’intero progetto di Opel Mokka GSE, anche per ciò che riguarda le specifiche caratterizzazioni stilistiche scelte ad esempio per la carrozzeria. La nuova Mokka GSE dimostra che può essere un veicolo veloce e fortemente emozionante con inserti specifici derivanti proprio dalla Mokka GSE vista nei rally. Sulla Opel Mokka GSE viene adottato un gruppo ruota/pneumatico sviluppato appositamente per questo modello, a cominciare da cerchi in lega da 20 pollici ottimizzati aerodinamicamente e abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport EV da 225/40 R20 disponibili esclusivamente per questo modello. Le pinze freno sono verniciate in giallo GSE, in abbinamento alle scritte GSE gialle e nere presenti sulla carrozzeria.

Anche all’interno dell’abitacolo il grigio, il nero, il bianco e il giallo sono i colori predominanti. I sedili anteriori sono unità sportive e speciali rivestite in Alcantara GSE con poggiatesta integrati, particolarmente contenitivi per la guida più dinamica. C’è una linea bianca che si estende al centro dei rivestimenti con cuciture gialle che conferiscono ai sedili della nuova Opel Mokka GSE un aspetto decisamente caratteristico. Gli ulteriori inserti per le portiere in Alcantara sono un ulteriore dettaglio dell’attenzione riposta nei dettagli. Il sistema di sterzo prevede l’adozione di un volante piatto nella sezione inferiore e introduce un feedback diretto; i pedali sono in alluminio.

Dietro al volante c’è uno schermo digitale da 10 pollici di diagonale, personalizzabile sfruttando diverse modalità, oltre che un touchscreen centrale destinato alla gestione dell’infotainment e dei valori prestazionali e della batteria.