Nuova Opel Frontera: ampia gamma di accessori per tutte le esigenze

Estate, sole e vacanze in famiglia: è tempo di preparare le valigie per un lungo viaggio. La nuova Opel Frontera, da poco presentata nei concessionari, è la compagna perfetta per ogni avventura. Questo SUV familiare, dal design robusto e accessibile, è disponibile anche con motorizzazioni elettriche e offre spazio generoso per genitori, bambini, animali domestici e bagagli. Frontera propone soluzioni intelligenti per viaggi comodi e divertenti, affiancate da un’ampia gamma di accessori pratici, dai box da tetto ai portabici, tappetini, reti e protezioni solari, per rendere ogni spostamento rilassante e ordinato.

La nuova Opel Frontera propone soluzioni intelligenti per viaggi comodi e divertenti

Il design pulito e robusto della nuova Opel Frontera dimostra che questo spazioso SUV è pronto per tutte le avventure quotidiane e per le lunghe vacanze. Con i sedili posteriori in posizione verticale, Frontera offre spazio per cinque persone e fino a 460 litri di vano di carico; con i sedili abbassati, la capacità aumenta a circa 1.600 litri. Se fino a sette familiari o amici desiderano viaggiare a lungo nel SUV, Frontera Hybrid può essere ordinata con il pacchetto a sette posti. E se desideri comunque portare con te borse da viaggio, attrezzature per il tempo libero e altri oggetti, Opel ha soluzioni adatte a te.

Opel Accessories offre ai clienti di Frontera box da tetto di varie dimensioni. Offrono capacità da 300 a 500 litri, offrendo ampio spazio per bagagli aggiuntivi. Tutti i box da tetto hanno una cosa in comune: il loro design moderno si integra perfettamente con le linee di Frontera e il loro profilo aerodinamico contribuisce a un consumo efficiente di carburante ed energia.

Per le vacanze attive, i conducenti di Frontera possono anche equipaggiare i loro SUV con portabici, sia posteriori che sul tetto, a seconda delle preferenze. Il portabici sul tetto può contenere una bicicletta fino a 20 chilogrammi, mentre nella parte posteriore, sul gancio di traino, a seconda delle esigenze, è possibile montare portabici per due o tre biciclette. Particolarmente pratico: il facile accesso al bagagliaio è garantito, poiché i portabici posteriori sono dotati di un meccanismo di ripiegamento tramite pedale. E per evitare di dover sollevare la bicicletta sul portabici, c’è il portapacchi multifunzionale . La bicicletta può essere spinta sul portabici posteriore tramite una rotaia o, una volta raggiunta la destinazione, rimossa.

Gli amanti dell’avventura all’aria aperta troveranno anche un pezzo forte nella gamma di accessori Opel per la Frontera: la tenda da tetto Thule Foothill. Con una superficie di circa 2,10 x 1,2 metri, offre spazio per un massimo di due persone ed è facile da montare e smontare. L’accesso avviene tramite una scaletta laterale. E poiché il tempo non sempre collabora, il tessuto esterno è realizzato in materiale resistente alle intemperie e durevole, in grado di sopportare anche le condizioni più difficili. Grazie a questa dotazione, la nuova Frontera diventa una compagna pratica e versatile per le gite in campeggio.

Per garantire che anche i bambini più piccoli viaggino in sicurezza a bordo di Opel Frontera, i genitori possono scegliere tra una varietà di seggiolini per bambini sviluppati secondo gli standard più recenti , in cui i bambini di peso compreso tra 9 e 36 chilogrammi possono trovare il massimo comfort. La borsa per il trasporto degli animali domestici è altrettanto intelligente per i membri più piccoli della famiglia a quattro zampe.

Grazie al tappetino morbido e facile da pulire, anche un gatto o un cane di piccola taglia si sentiranno a loro agio durante il viaggio. E se il vostro amico a quattro zampe è un po’ più grande, troverà spazio nel suo trasportino per cani nel vano posteriore, che può essere separato dall’abitacolo con una griglia di protezione sopra lo schienale del sedile posteriore. Questo aumenta la sicurezza sia per le persone che per gli animali. Altre soluzioni di trasporto, come il vassoio reversibile del vano di carico o le reti flessibili per il bagagliaio, garantiscono ordine e pulizia.

Opel offre inoltre numerose soluzioni di ricarica per Frontera Electric , incluso un caricabatterie universale . Questo permette al SUV familiare a zero emissioni locali di ricaricarsi praticamente ovunque, rendendo i viaggi transfrontalieri ancora più rilassanti.

I veri fan della Frontera possono esprimere il loro stile con accessori aggiuntivi: l’ Opel Lifestyle Shop ha la sua accattivante collezione Frontera. Caratterizzata da un robusto design da SUV con i caratteristici dettagli neri e arancioni, articoli come le pregiate custodie Frontera , il multifunzionale Frontera Key Tool , che combina numerosi utensili, dalla chiave inglese all’apribottiglie, nel suo look accattivante, e il foglio di adesivi Frontera con i suoi numerosi motivi assicurano un’ottima riconoscibilità ovunque vadano. E appassionati e collezionisti possono deliziarsi con il dettagliato modello in scala 1:43 della Frontera, disponibile nei colori Canyon Orange o Khaki Green.