Maserati sulle strade della Mille Miglia 2025

La 1000 Miglia 2025 sta per entrare nel vivo. Questo evento rievocativo per auto storiche celebra il ricordo della mitica “Freccia Rossa“, in versione turistica. Al via della 43esima edizione ci sarà una qualificata rappresentanza di Maserati, con un iconico capolavoro d’epoca, assistito dal reparto Classiche.

La sua presenza sarà un tributo al patrimonio storico del marchio, nell’anno in cui si celebra il secolo di vita del logo del “tridente”. Così prenderà forma, in modo indiretto, un’altra delle celebrazioni previste per l’importante ricorrenza anagrafica. Accanto alla “nonna” ufficiale, quasi come una scorta moderna, ci saranno le vetture della gamma dei nostri giorni, che danno continuità nel presente alla nobile tradizione della casa modenese.

Per chi non lo sapesse, la 1000 Miglia “revival” è una sfida di regolarità, da Brescia a Roma e ritorno, per modelli di auto storiche connessi alla parentesi temporale della gara di cui si evoca le memoria: gli anni tra il 1927 e il 1957. Di questo periodo sono le Maserati d’epoca attese al via.

La scelta degli uomini del “tridente” è caduta su una Sport iconica, che fa sgranare gli occhi per il suo splendore: la Maserati A6 GCS/53. Come dicevamo, accanto a lei ci saranno delle support car moderne, come una GranCabrio 490, una GranTurismo Trofeo ed una Grecale Trofeo, impreziosite da speciali livree che rendono omaggio al centesimo anniversario del logo del “tridente”, disegnato un secolo fa.

Era il 1926 quando la prima vettura del marchio ne fece sfoggio sul cofano: si trattava di una Tipo 26, auto da corsa portata al debutto alla Targa Florio dello stesso anno, dove centrò il successo di classe, con Alfieri Maserati alla guida.

Tornando all’attualità, la casa modenese, in questo importante anno della sua storia, si appresta a brillare con una luminosa presenza alla 1000 Miglia 2025, cui prenderanno parte oltre 400 vetture di tanti marchi, alcune delle quali di inestimabile valore. Si tratta di un meraviglioso “museo in movimento”, con pezzi provenienti da 29 nazioni.

Foto Maserati

Fra i gioielli che affronteranno i circa 1900 chilometri di percorso, anche la già citata Maserati A6 GCS/53. È una scultura a quattro ruote davvero molto rara, che impreziosisce la ricca collezione di un facoltoso appassionato. Questa barchetta, molto probabilmente, è quella del “tridente” che ha preso parte a più edizioni della 1000 Miglia di velocità, inclusa l’ultima del 1957. Tra i piloti che si sono alternati al suo posto guida anche grandi campioni come Luigi Musso.

Ancora oggi, nonostante gli oltre 70 anni di vita, la creatura di cui ci stiamo occupando riesce ad emozionare, regalando felici stimoli sensoriali a chi ne ammira le forme e ne gusta il sound. La Maserati A6 GCS/53 iscritta sotto l’egida della casa madre alla 1000 Miglia 2025 è attualmente in fase di Certificazione di Autenticità presso Maserati Classiche.

Stiamo parlando dell’esemplare con telaio n. 2043. Nei prossimi giorni tornerà a respirare le atmosfere dei luoghi della storica “Freccia Rossa”, disputata per ben cinque volte, fino all’ultima edizione del 1957. Il tutto col supporto degli specialisti del marchio emiliano. Nota pure come Sport 2000, la A6 GCS/53 nacque con l’ambizione di riportare il “tridente” ai vertici della categoria Sport 2 litri.

Anche se non raccolse alcun successo assoluto, l’opera modenese seppe mettersi in buona mostra nella sua classe, fissandosi in modo imperituro nel cuore degli appassionati. In totale il modello prese forma in 53 unità. Questa era una Maserati con contenuti ingegneristici molto evoluti. Disponeva, fra l’altro, di un motore “Superquadro” a corsa corta con doppia accensione. C’erano inoltre la distribuzione con doppio albero a camme e una cascata di ingranaggi, per raggiungere alti regimi di rotazione.