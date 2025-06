Maserati MCXtrema: sul circuito di Monza consegnato un esemplare unico su misura

La pista di Monza è stata scelta per svelare una Maserati MCXtrema ancora più speciale. Si tratta di un esemplare unico, plasmato su misura, per un facoltoso committente, che ha deciso di dare un tocco di personalità in più al suo gioiello a quattro ruote. Non poteva esserci cornice migliore del tempio italiano della velocità per questo sbarco in società. La miscela tra i lunghi rettilinei, le curve veloci e la famosa “Parabolica” del vecchio impianto ha fatto da palcoscenico perfetto per la consegna dell’esemplare.

Stiamo parlando di una delle 62 “belve” della specie destinate a prendere forma, nell’ambito dell’esclusiva produzione limited edition. Il proprietario è un appassionato collezionista degli Stati Uniti d’America, che sulla pista di Monza ha sigillato al meglio il rapporto con il DNA racing del “tridente”, marchio che incarna lo stile italiano e l’heritage sportivo di successo.

Nell’impianto lombardo, fra i più noti a livello internazionale, ha preso forma la consegna della Maserati MCXtrema di cui ci stiamo occupando, caratterizzata da un’elegante livrea e da una configurazione esclusiva. Il cliente ha customizzato la propria vettura, esaltando l’identità “Tech Beast” proposta dal centro stile della casa modenese, con l’uso di colori specifici e dettagli scelti ad hoc. Il tutto nell’ambito del programma MCXlusiva.

La carrozzeria della sportiva emiliana è stata vestita con una finitura ad affetto lucido su opaco, divisa in due diverse tonalità: blu matte nella parte anteriore e bianco in quella posteriore. L’effetto è particolare e distintivo. Un ulteriore tocco di specificità viene dato dal grande tridente dipinto a contrasto sul cofano. In un quadro del genere non poteva ovviamente mancare il numero di gara. Quello scelto è il 44, sempre a contrasto, che campeggia sulla porta sia sul rear fin.

Foto Maserati

Trattamento su misura, per questa Maserati MCXtrema, anche nell’abitacolo. A dominare gli interni, sul piano cromatico, è il color dark blu. Si segnala la presenza di optional dedicati, come il passager seat kit, la rearview camera e l’extra fan kit. Come ben sappiamo, l’eccellenza creativa oltre che dalla visione d’insieme nasce dalle alchimie dei particolari. Un concetto ben chiaro al committente, che ha progettato l’opera con grande coinvolgimento personale, giovandosi della preziosa e insostituibile collaborazione dei designer del Centro Stile Maserati. Il risultato è un mezzo di grande carisma, che sa attirare gli sguardi, spingendo in alto le pulsazioni emotive.

Ricordiamo che la Maserati MCXtrema incarna in modo esclusivo il meglio delle tecnologia e delle performance del “tridente”, traghettandone lo spirito nell’era moderna. È un’auto straordinaria, un gioiello tecnologico a quattro ruote, non omologato per l’uso stradale, destinato ai collezionisti più esigenti e ai gentleman driver, in cerca delle massime emozioni in pista. Questa “belva” mette sul piatto una ingegneria al top, solo in minima parte illustrata dai 740 cavalli erogati dal motore V6 Nettuno biturbo da 3.0 litri di cilindrata.

Qui la tecnologia all’avanguardia si miscela con l’artigianalità italiana, diventando l’emblema dell’innovazione automobilistica. Il risultato? Un mix perfetto di tradizione racing, passione e continua innovazione, come sottolinea Maria Conti, Head of Maserati Corse. Facile immaginare le emozioni del cliente statunitense, alla consegna del suo esemplare su misura. Per lui l’indimenticabile opportunità di provare la nuovissima vettura sul circuito di Monza, di incontrare i rappresentati di Maserati Corse e di ricevere la vettura direttamente dalle mani di Andrea Bertolini, chief test driver Maserati e pluri-campione del mondo con la gloriosa MC12, anch’essa rappresentata nel paddock.