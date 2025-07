Maserati sempre più in crisi: vendite dimezzate e ricavi in picchiata nel primo semestre 2025

Maserati attraversa una delle fasi più critiche della sua recente storia industriale. Il marchio del Tridente, fiore all’occhiello del lusso nel portafoglio Stellantis, vede i numeri crollare su tutti i fronti. I dati diffusi oggi dal gruppo non lasciano spazio a interpretazioni: nel primo semestre del 2025 sono state immatricolate solo 4.328 vetture nei dieci principali mercati globali. Una flessione significativa rispetto alle 6.324 unità dello stesso periodo del 2024 e alle 9.194 del 2023. In appena due anni, le vendite si sono più che dimezzate, con un calo del 32% nell’ultimo anno dopo il già preoccupante -31% dell’anno precedente.

Vendite dimezzate per Maserati nel primo semestre 2025 rispetto allo scorso anno

Le difficoltà si estendono a quasi tutti i mercati chiave. Negli Stati Uniti, Maserati perde il 37%, in Italia il 30%, nel Regno Unito il 38%, in Svizzera addirittura il 50%. Flessioni importanti anche in Giappone (-36%) e Australia (-25%). Solo la Germania e la Francia fanno segnare una variazione positiva, rispettivamente +12% e +7%, ma si tratta di numeri minimi: appena 48 vetture vendute in Francia nei primi sei mesi dell’anno.

Oltre al calo delle consegne, preoccupa soprattutto la situazione finanziaria. Il fatturato semestrale è sceso a 368 milioni di euro, contro i 631 milioni del 2024 e oltre 1,3 miliardi del 2023, segnando un crollo del 72% in soli due anni. Ancora più allarmante il bilancio operativo: Maserati ha chiuso il semestre con una perdita di 139 milioni di euro e un margine negativo del 37%.

Nel 2022, per confronto, il marchio del tridente era ancora profittevole, con un margine dell’8,7% e ricavi annui vicini ai 2,3 miliardi. Il futuro è tutto da scrivere. Stellantis non sembra intenzionata a cedere il marchio, ma per invertire questa rotta servirà un cambio netto di strategia. Un rilancio profondo è ormai inevitabile.