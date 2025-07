Il Tridente al lavoro su un’inedita Maserati GT in collaborazione con Alfa Romeo

Si troverebbe in un’avanzata fase valutativa la possibilità che Maserati stia lavorando su una nuova GT dotata di un propulsore V6, probabilmente il già noto Nettuno utilizzato sulla MC20, abbinato a un cambio manuale. Ciò per sottolineare il rapporto di fiducia con la tradizione sportiva del marchio e soprattutto per provare a rivedere le prerogative del Costruttore del Tridente, nell’ottica di un ragionamento che permetta di riportarlo lì dove merita di stare.

In ogni caso questa possibile GT a marchio Maserati dovrebbe rimanere una realizzazione proposta in edizione limitata, posizionandosi quindi al top nella gamma del costruttore quando sarà effettivamente lanciata sul mercato ovvero (con molta probabilità) già a partire dall’anno prossimo. Parliamo infatti di un modello che dovrebbe rappresentare il veicolo endotermico più esclusivo e potente che Maserati abbia mai prodotto, almeno da quando venne introdotta sul mercato la possente MC12.

La collaborazione con Alfa Romeo potrebbe fare da base a questo nuovo e inedito modello a marchio Maserati

Questa inedita Maserati GT dovrebbe basarsi sulla Granturismo e potrebbe anche ragionare su di una “sorella” a marchio Alfa Romeo, un po’ come già messo a punto dal Costruttore del Biscione con la 33 Stradale che risulta essere stretta parente della Maserati MC20. In più occasioni Santo Ficili che è CEO di Alfa Romeo ed ex CEO e ora COO di Maserati, ha discusso delle collaborazioni che in passato hanno tracciato la linea di alcuni modelli a marchio Maserati e Alfa Romeo; si pensi per esempio alla 8C Competizione, ma anche alla 4C che veniva prodotta a Modena da Maserati. In tempi più recenti, Alfa Romeo ha beneficiato della monoscocca della MC20 per la sua 33 Stradale, oltre che del V6 Biturbo Nettuno da 3.0 litri. Di conseguenza lo stesso Ficili ha ammesso che si potrebbe ragionare pure oggi su un approccio simile, puntando su una Maserati ad edizione limitata in modo da mettere sul piatto degli appassionati un progetto simile a quanto espresso già nel caso della 33 Stradale a marchio Alfa Romeo.

In ogni le informazioni rimangono ancora vaghe e prive di dettagli ulteriori. In ogni caso risulta plausibile che si tratterà di una sportiva endotermica “pura”, senza l’utilizzo di qualsiasi forma di elettrificazione, che punterà su un incremento di potenza applicabile al V6 Nettuno. D’altronde, secondo quanto ammesso da Davide Danesin che è a capo dell’ingegneria di casa Maserati, ha ammesso che ancora oggi ci sono clienti del Tridente che ricercano auto “puramente meccaniche” esulando dalla possibilità di avere a disposizione una batteria che comporta “una sensazione negativa” in chi guida una sportiva dotata di tali caratteristiche. D’altronde le caratteristiche intrinseche del V6 Nettuno permettono di mantenere entro certi limiti i valori di emissioni, pur mantenendo elevate le prestazioni erogate; in questo modo Maserati continuerà a rientrare nei parametri delle prossime norme, in tema di emissioni, anche nei prossimi anni pur continuando ad adottare un’unità endotermica.

La possibilità del cambio manuale

Secondo quanto riportano gli inglesi di Autocar, lo stesso Danesin ha anche lasciato intendere che ci sia la possibilità di riportare in auge il cambio manuale su una Maserati per la prima volta dopo qualche anno. Secondo il responsabile dell’ingegneria di casa Maserati l’adozione del cambio manuale rappresenta un’opportunità, perlomeno in accordo con l’utilizzo su una “versione speciale” magari proposta proprio in edizione limitata.

Si adatterebbe alle caratteristiche stesse di Maserati l’utilizzo del cambio manuale su una sportiva “analogica” pura, dotata esclusivamente di un’unità endotermica sotto il cofano. Le possibilità di agire lungo questa direzione appaiono quindi ampie e interessanti. Col 100esimo anniversario del lancio della prima Maserati fissato per l’anno prossimo, questo potrebbe rivelarsi un evento da celebrare con questo nuovo modello; staremo a vedere.