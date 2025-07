Maserati: sarà questo il design della futura supercar nata in collaborazione con Alfa Romeo?

Questa mattina vi abbiamo scritto che secondo indiscrezioni il primo frutto della collaborazione tra Maserati e Alfa Romeo confermata nelle scorse settimane dai dirigenti dei due brand potrebbe essere rappresentata da una nuova GT del brand del Tridente che disporrebbe di motore V6 e cambio manuale e probabilmente verrebbe solo ed esclusivamente in edizione strettamente limitata come avvenuto di recente anche con la nuova Alfa Romeo 33 Stradale.

Ecco come potrebbe apparire la futura Maserati GT che potrebbe nascere insieme ad Alfa Romeo

A proposito di quello che potrebbe essere il design di questa futura supercar di Maserati in collaborazione con Alfa Romeo, si registra il render pubblicato dal magazine inglese Autocar che immagina così lo stile del futuro modello destinato ad avere un ruolo importante nella futura gamma del tridente un po’ come fosse una sorta di ciliegina sulla torta di una gamma che sicuramente nei prossimi anni sarà rinnovata secondo il piano di rilancio che verrà impostato dal nuovo CEO del brand Santo Ficili in base alle direttive del nuovo amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa.

Intervenendo ad Autocar al Goodwood Festival of Speed all’inizio di questo mese, Santo Ficili, CEO di entrambi i marchi, ha dichiarato: “Abbiamo infinite possibilità di personalizzare i prodotti per i nostri clienti, per l’intera gamma Maserati. Immagino di fare qualcosa di simile a quello che abbiamo fatto in passato, considerando anche Alfa Romeo”. Ficili ha fatto riferimento alle precedenti collaborazioni tra le due aziende, sottolineando che l’ Alfa Romeo 8C Competizione era basata sulla precedente Maserati Granturismo e costruita insieme a quella vettura nello stabilimento Maserati di Modena, dove venne prodotta anche la successiva coupé sportiva 4C .

Dunque un qualcosa di simile si potrebbe ripetere ancora è il risultato potrebbe essere proprio quello che vi mostriamo nell’immagine di questo articolo. Ovviamente quella di Autocar è una pura e semplice ipotesi dato che al momento si sa ben poco dello stile di questo modello di cui sicuramente emergeranno nuovi dettagli nel corso delle prosime settimane.