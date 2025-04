1000 Miglia 2025: ecco la lista delle vetture che parteciperanno

Si avvicina a passo spedito la 1000 Miglia 2025. I collezionisti di tutto il mondo sono pronti a preparare le loro auto storiche, nel massimo fulgore, per affrontare la rievocazione turistica della mitica “Freccia Rossa“. Nelle scorse ore, gli organizzatori dell’evento hanno divulgato la lista delle vetture ammesse al via. Come al solito, si può parlare di un museo a cielo aperto, con diversi gioielli da mille e una notte.

Ai nastri di partenza saranno presenti 127 auto anteguerra e 78 che corsero la gara di velocità storica fra il 1927 e il 1957. Oltre 400 gli equipaggi selezionati, provenienti da 29 nazioni diverse, ma la rappresentanza più folta, come da tradizione, sarà quella italiana. Nel roster si coglie un fiorire di marchi blasonati, appartenenti alla migliore aristocrazia automobilistica.

Molto alta la presenza di Ferrari, Bugatti e Bentley. Fra le auto di casa nostra attese al via della 1000 Miglia 2025, oltre alle tante del “cavallino rampante“, meritano di essere segnalate le 18 Alfa Romeo d’anteguerra. Come tutti voi sapete, oggi la manifestazione si svolge con la formula della regolarità turistica, per celebrare in modo simbolico ma con grande splendore la leggendaria sfida bresciana, descritta da Enzo Ferrari come la corsa più bella del mondo.

Quella gara, nella dimensione velocistica, non va più in scena dal 1957, quando il drammatico incidente occorso alla Ferrari 335 S del marchese Alfonso de Portago, condusse alla sua definitiva sospensione. L’unico modo per rievocarla è il format odierno, che le ha dato un’ideale continuità storica, nel segno della Dolce Vita. Anche così ha un fascino immenso, per la qualità del parterre. L’edizione 2025 della 1000 Miglia si svolgerà dal 17 al 21 giugno prossimo. Poche settimane ci separano quindi dal suo svolgimento.

Le auto italiane al via della 1000 Miglia 2025

Foto Alfa Romeo

Come dicevamo, folta sarà la rappresentanza delle vetture nate nel Belpaese. La maggiore forza catalizzante va attribuita alla Ferrari, ma anche gli altri brand italiani, oggi appartenenti alla galassia Stellantis, sapranno farsi valere in termini di forza di richiamo. Ecco i modelli, per singoli marchi, al via della rievocazione turistica della sfida bresciana.

Abarth

FIAT 750 Zagato

FIAT 1400 Berlinetta Touring

Alfa Romeo

6C 1500

6C 1500 S

6C 1500 SS

6C 1750 SS (2 esemplari)

6C 1750 GS Spider Zagato (8 esemplari)

6C 1750 GS Spider Brianza

8C 2600 MM Spider Zagato “SF”

8C 2300

8C 2900 A

8C 2900 B Lungo

6C 2500 S cabriolet Touring

6C 2500 SS

6C 2500 SS cabriolet Pinin Farina

1900 Super

1900 Super TI

1900 Super Sprint (6 esemplari)

1900 SSZ

Giulietta Sprint Bertone (5 esemplari)

Giulietta Sprint Bertone (4 esemplari)

Giulietta Sprint Veloce Bertone (2 esemplari)

Ferrari

121 LM Spider Scaglietti

166/212 Spider Corsa

195 Inter Berlinetta Vignale (2 esemplari)

195 Inter Coupé

212 Export

212 Inter Coupé Vignale

212 Inter Europa Pininfarina

212 Inter Pinin Farina

225 S Spider Vignale

250 GT Europa

250 MM Spider Vignale

340 America Spider Vignale

340 MM Barchetta Touring

375 MM

375 MM Spider Pinin Farina

750 Monza Spider Scaglietti

Fiat

1100 [508 C] Barchetta (2 esemplari)

1100 [508 C] Sport

1100 [508 C] Sport Speciale

1100 B Berlina (2 esemplari)

1100 ES Berlinetta Pinin Farina

1100 Sport “Gobbone”

1100 Hardtop Ala d’Oro

1100/103 Berlina (4 esemplari)

1100/103 TV Berlina (2 esemplari)

1100/103 TV Coupé Pinin Farina

1100/103 TV Spider

1400 A Diesel

1500 Berlina

500 C “Belvedere”

500 C “Topolino” (2 esemplari)

500 Sport (2 esemplari)

508 Spider Sport “Balilla”

508 S “Balilla” Coppa d’Oro (3 esemplari)

508 S “Balilla” Mille Miglia

508 C

514 CA Spider Sport

514 MM (2 esemplari)

514 S

520 ( esemplari)

522

600

8V Berlinetta (2 esemplari)

Campagnola (2 esemplari)

Lancia

Aprilia Berlina 1350

Aprilia Berlina 1500

Augusta

Aurelia B20 GT 2000

Berlinetta Pinin Farina (7 esemplari)

Aurelia B20 GT 2500 (6 esemplari)

Aurelia B20 GT 2500 Berlinetta

Aurelia B24 Spider “America” Pinin Farina (4 esemplari)

Dilambda (2 esemplari)

Lambda Tipo 214

Lambda Tipo 216

Lambda V serie Casaro

Lambda Casaro VII Serie

Lambda Tipo 221

Lambda Spider Tipo 221 Casaro (3 esemplari)

Lambda Tipo 218 e 219 (corto)

Lambda Tipo 221 VIII Serie

Lambda Tipo 222 e 224 (lungo)

Lambda Tipo 223 Corto Spider

Lambda VIII Serie

Lambda VIII Serie (222)

Augusta

Maserati

A6 1500 Berlinetta Pinin Farina

A6 GCS/53 Fantuzzi

1000 Miglia 2025: il programma

Foto Alfa Romeo

Cinque le tappe previste. La prima scatterà nella giornata di martedì 17 giugno, da Brescia, come da storica tradizione. Da qui il corteo di auto storiche si muoverà alla volta di Desenzano, Sirmione, Verona e Ferrara, per poi raggiunge San Lazzero di Savena (Bologna), dove gli equipaggi pernotteranno.

Nella mattina di mercoledì 18 giugno riprenderà il cammino, verso i passi della Futa e della Raticosa, per poi raggiungere Prato, Siena e Roma, con arrivo di tappa in via Veneto. Il giorno dopo, giovedì 19 giugno, la 1000 Miglia 2025 inizierà il viaggio di ritorno, portando le auto storiche a Cervia-Milano Marittima, dopo i passaggi da Orvieto, Foiano della Chiana e Sansepolcro e San Marino.

Le danze degli equipaggi proseguiranno venerdì 20 giugno, in direzione di Forlì, Empoli, Pontedera, Livorno, Viareggio, il Passo della Cisa e Parma, dove la tappa giungerà al suo epilogo. Motori ancora accesi nella giornata di sabato 21 giugno, per la quinta ed ultima tappa, che riporterà gli equipaggi a Brescia, nell’abbraccio caloroso del pubblico di casa, in quella che è la patria della leggendaria “Freccia Rossa”.