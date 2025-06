Opel Grandland Electric AWD: ecco le prime immagini

A partire dal 2024, Opel diventa la prima casa automobilistica tedesca a proporre l’intera gamma anche in versione 100% elettrica a batteria. L’impegno verso l’elettrificazione proseguirà con determinazione anche nel 2025. Dopo aver svelato in anteprima i modelli ad alte prestazioni GSe a zero emissioni, il marchio presenta ora le prime immagini della nuova Opel Grandland Electric AWD: il primo veicolo a trazione integrale completamente elettrico a portare il celebre logo Lightning.

Opel Grandland Electric AWD: svelate le prime immagini della versione elettrica a trazione integrale del SUV della casa tedesca

“Il nostro SUV top di gamma, il Grandland, rappresenta una pietra miliare per Opel ed è estremamente popolare. Lo abbiamo visto fin dall’apertura degli ordini lo scorso ottobre. I clienti possono già scegliere tra sistemi di trazione elettrica a batteria e ibridi plug-in, nonché ibridi con tecnologia a 48 volt. Con Opel Grandland Electric AWD, amplieremo ulteriormente la scelta, garantendo ai nostri clienti la possibilità di combinare il piacere di guida con la massima efficienza e sicurezza in un’ampia gamma di condizioni meteorologiche e stradali”, afferma Florian Huettl, CEO di Opel.

Come i suoi fratelli, il nuovo Opel Grandland Electric AWD presenta l’inconfondibile design Grandland. Il caratteristico volto del marchio – il Vizor 3D di Grandland – integra centralmente il fulmine Opel illuminato, che brilla ancora di più grazie all’innovativa tecnologia “Edge Light”. Lateralmente, i pluripremiati fari Intelli-Lux HD antiriflesso, con oltre 50.000 elementi, affiancano il logo illuminato. Anche sul posteriore, i clienti di Grandland Electric a trazione integrale possono ammirare la scritta OPEL illuminata. E in linea con l’approccio Opel “Greenovation” per il risparmio di risorse , il nome del modello non appare più in lettere cromate, ma è in rilievo al centro del portellone posteriore.

Ma è qui che finiscono le somiglianze con le altre varianti di Grandland. Inserti aerodinamici ottimizzati all’anteriore e al posteriore, così come cerchi in lega da 20 pollici con cerchi bicolore, conferiscono al nuovo veicolo elettrico a trazione integrale un aspetto ancora più sportivo, migliorandone al contempo le prestazioni aerodinamiche. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di Cx = 0,278, è la variante di Grandland più aerodinamica.

Le dotazioni interne del nuovo Grandland Electric AWD sono altrettanto impressionanti. Grazie alla batteria agli ioni di litio NMC da 73 kWh (capacità utile), il SUV top di gamma può percorrere fino a 501 chilometri (WLTP 1 ) senza ricarica. Se il veicolo a trazione integrale necessita di una ricarica, è sufficiente una breve sosta presso una stazione di ricarica rapida pubblica di meno di 30 minuti per caricare la batteria dal 20 all’80%. Il nuovo sistema di trazione integrale combina il motore da 157 kW (213 CV) già presente sul modello elettrico a trazione anteriore con un ulteriore motore elettrico da 82 kW (112 CV) per le ruote posteriori. Grazie all’interazione delle due unità, i clienti con trazione integrale possono contare su una potenza complessiva di 239 kW (325 CV), una coppia massima di 509 Nm e quattro modalità di guida distintive.

La nuova arrivata offre sia la trazione integrale a zero emissioni locali che prestazioni impressionanti. Grazie ai suoi due motori elettrici, Grandland Electric AWD scatta da 0 a 100 km/h in soli 6,1 secondi. Le sospensioni di serie con tecnologia Frequency Selective Damping garantiscono inoltre il massimo piacere di guida personalizzato. Questa tecnologia esclusiva utilizza una valvola aggiuntiva e un secondo circuito dell’olio nell’ammortizzatore per fornire diverse caratteristiche di smorzamento a seconda della situazione, delle condizioni del fondo stradale e dello stile di guida. Ciò consente una scorrevolezza confortevole alle alte frequenze, ovvero in caso di impatti a onde corte come sul pavé, nonché uno stile di guida sportivo e ambizioso con un contatto più diretto con la strada alle basse frequenze.

La trazione integrale di Grandland Electric risponde quindi in modo ancora più immediato e diretto a ogni comando del guidatore, pur rimanendo stabile in frenata, in curva e alle alte velocità in autostrada, come è tipico di Opel. La specifica messa a punto di molle, barre antirollio, sterzo ed ESP sottolinea ulteriormente le caratteristiche Opel delle sospensioni e della maneggevolezza. In questo modo, la Opel Grandland Electric a trazione integrale offre ai clienti un nuovo livello di piacere di guida diretto, accattivante, sicuro e a zero emissioni locali.