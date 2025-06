Nuova Fiat Duna Weekend: il brutto anatroccolo diventa un cigno

Nuova Fiat Duna Weekend è il concept render pubblicato quest’oggi su Instagram dal creatore digitale e designer automobilistico Mirko del Prete conosciuto anche come MDP Automotive. L’artista digitale ha reinterpretato in chiave moderna il mitico modello della principale casa automobilistica italiana trasformandolo come lui stesso ha dichiarato da brutto anatroccolo a cigno.

Ecco come sarebbe una nuova Fiat Duna Weekend reinterpretata in chiave moderna

La nuova Fiat Duna Weekend di MDP Automotive si caratterizza principalmente per la presenza di Vernice bicolore, Paraurti anteriori e posteriori più moderni e sportivi, una nuova griglia anteriore, Nuovi loghi Fiat, Cerchi in lega sportivi, Assetto ribassato e Fari anteriori e posteriori full Led. Si tratta indubbiamente di una ipotesi molto interessante e suggestiva che però purtroppo difficilmente troverà spazio nella gamma della casa torinese che come sappiamo è in questo momento impegnata su altri fronti e più precisamente per il lancio di modelli quali la nuova Fiat Pandissima e la nuova Fiat Fastback a cui poi seguiranno la nuova Fiat Strada, un camper ancora senza nome e la nuova Fiat Pandina tutte entro il 2030.

Dunque al momento non sembra esserci spazio per una nuova Fiat Duna Weekend anche perchè nel frattempo questo tipo di auto è ormai sempre meno popolare a causa dell’avanzata dei SUV. Tuttavia come spesso diciamo in questi casi sognare non costa nulla.