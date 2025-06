Nuova Fiat Punto: con Filosa aumentano le speranze di rivederla?

Nuova Fiat Punto è il sogno proibito di molti. Questa auto infatti da quando è uscita di produzione ha lasciato scontente molte persone che in passato avevano apprezzato le sue caratteristiche e sognano dunque di vedere una nuova generazione di questo popolare modello che specie qui in Italia ma non solo ha regalato grandi soddisfazioni in termini di vendite e immatricolazioni alla principale casa automobilistica italiana.

Nuova Fiat Punto: con la nomina di Antonio Filosa crescono o diminuiscono le probabilità di rivederla nella gamma di Fiat?

Uscita di produzione nel 2018 molte volte si è parlato del ritorno nella gamma del brand torinese di una nuova Fiat Punto. Quando nacque Stellantis ad esempio si pensava che una delle prime auto ad arrivare sarebbe stata proprio questa grazie a piattaforme e tecnologie messe a disposizione dagli altri marchi. Alla fine però si è deciso di puntare su altri modelli e per il momento la casa torinese è concentrata nel lancio della gamma Panda. Dopo Fiat Grande Panda infatti sarà la volta della nuova Fiat Pandissima e poi a seguire della nuova Fiat Fastback. A queste dovrebbero seguire la nuova Strada e un Camper.

Naturalmente sono in tanti a sperare che con l’avvento di un italiano alla guida di Stellantis le cose possano cambiare e si capisca quella che potrebbe essere l’importanza per la casa torinese di avere in gamma una nuova Fiat Punto che in Europa farebbe ancora numeri importanti nonostante l’avanzata dei crossover anche in quel segmento di mercato. Le idee più chiare in proposito le avremo quando verrà svelato il nuovo piano industriale del gruppo Stellantis sotto Antonio Filosa e capire quali novità riguarderanno la gamma della principale casa automobilistica italiana. Qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web ad immaginare un’erede di questa mitica vettura che ancora oggi ha tanti fan nonostante manchi dal mercato ormai da 7 anni.