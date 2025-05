Nuova Fiat Panda Fastback: il suo debutto forse prima del previsto

Nuova Fiat Panda Fastback è una delle future vetture che faranno parte della gamma della principale casa automobilistica italiana. Si tratta di un SUV coupè di segmento C parente stretto della futura Fiat Pandissima che vedremo nel corso della prossima estate. Entrambe nasceranno su piattaforma smart car di Stellantis ed erediteranno lo stesso stile esterno di Fiat Grande Panda da cui si differenzieranno per dimensioni maggiori e la parte posteriore della carrozzeria che nel caso della nuova Fastback sarà da SUV coupè con tetto spiovente.

Forse potremo vedere in anticipo la nuova Fiat Panda Fastback

A proposito della nuova Fiat Panda Fastback che dovrebbe essere la terza vettura della nuova famiglia Panda dopo Grande Panda e Pandissima, gira voce negli ultimi giorni che possa anticipare il suo debutto al 2025. Qualcuno addirittura pensa che alla fine possa essere svelata insieme alla Pandissima a luglio 2025. Al momento però si tratta solo di voci e non sappiamo se le cose stanno effettivamente così. Le ultime notizie certe davano il suo debutto per il 2026, molto probabilmente la prima metà. Dunque se le indiscrezioni risultassero veritiere ci potrebbe essere stato un leggero anticipo. Ovviamente dobbiamo aspettare che arrivino conferme prima di poterlo dire con certezza. Sicuramente nelle prossime settimane avremo le idee più chiare in proposito.

Non possiamo nemmeno escludere l’ipotesi che magari nel 2025 vedremo le prime immagini senza veli del modello ma che la presentazione vera e propria e il lancio commerciale possa verificarsi comunque nel corso del 2026. Ricordiamo che la nuova Fiat Panda Fastback sarà erede dell’attuale Fiat Fastback brasiliana. A differenza di questo modello sarà venduta in tutto il mondo Europa compresa. In Sud America danno per certo il suo arrivo nel corso del 2026 insieme alla nuova Fiat Pulse che qui da noi al momento è conosciuta come Pandissima. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi giorni.