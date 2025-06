Alfa Romeo Giulia e Stelvio: in arrivo versioni ‘molto potenti’

In occasione della presentazione della partnership tra Alfa Romeo e Luna Rossa è stato confermato il ritardo nel lancio delle nuove Stelvio e Giulia e dell’allungamento della carriera delle attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Queste continueranno ad essere prodotte fino a quanto non sarà il momento delle nuove generazioni. Nel frattempo per rendere più piacevole l’attesa la casa milanese lancerà alcune edizioni speciali di questi due modelli. In particolare è stato detto esplicitamente che ci saranno anche delle versioni ‘molto potenti’ che arriveranno probabilmente nel corso del prossimo anno.

Nuove versioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio sono in arrivo: tra queste anche alcune dalle prestazioni elevatissime

Alfa Romeo sta per lanciare nuove edizioni limitate di Alfa Romeo Giulia e Stelvio basate sulla potente Quadrifoglio, equipaggiate con un motore V6 biturbo da 520 cavalli. Cristiano Fiorio, responsabile della comunicazione di marketing globale e dei progetti strategici di Alfa Romeo, ha dichiarato ai media australiani e asiatici: “Questa partnership è appena iniziata, e nei prossimi sei-otto mesi lavoreremo intensamente insieme”.

«Abbiamo già avviato i lavori – ha spiegato – e l’obiettivo è lanciare una prima proposta concreta nel primo trimestre del 2026: si tratterà di un progetto molto esclusivo e ad alte prestazioni. L’intenzione è poi quella di proseguire con un modello di punta nella seconda metà dello stesso anno, in vista dell’America’s Cup del 2027, evento al quale vogliamo essere legati con un prodotto speciale.» Quando Alfa Romeo parla di qualcosa di “molto potente”, è lecito ipotizzare un aumento della potenza rispetto all’attuale Quadrifoglio, oppure un’evoluzione più estetica e tecnica basata sullo stesso V6 biturbo da 520 cavalli.

«Stiamo collaborando con il team Luna Rossa e con il direttore Lorenzo Sirena – ha aggiunto Fiorio – per trasferire il nostro know-how su design, leggerezza, performance e materiali innovativi in una serie di auto a tiratura limitata. Il nostro punto di partenza sarà il modello Quadrifoglio, il simbolo delle nostre prestazioni più elevate. L’idea è sviluppare insieme una versione che unisca materiali all’avanguardia – magari provenienti anche dal mondo nautico – a potenza e controllo, senza perdere l’identità del marchio. Vogliamo fondere l’eccellenza ingegneristica e la bellezza che contraddistingue entrambi i brand in un’edizione speciale davvero autentica per il nostro DNA.»