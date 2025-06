Alfa Romeo annuncia una partnership con Luna Rossa per l’America’s Cup 2027

Alfa Romeo scrive una nuova pagina della sua gloriosa storia sportiva annunciando una prestigiosa partnership con Luna Rossa Prada Pirelli, il celebre team velico italiano che rappresenta l’eccellenza della vela mondiale. Questa collaborazione unisce due icone del made in Italy, legate da valori comuni: la ricerca dell’innovazione tecnologica, la passione per la competizione e la costante spinta verso l’eccellenza. In vista dell’America’s Cup 2027 a Napoli, Alfa Romeo celebrerà questa unione con edizioni speciali dei suoi modelli più iconici, portando sulle strade lo spirito agonistico e lo stile inconfondibile che caratterizzano entrambi i brand.

Alfa Romeo annuncia la partnership con Luna Rossa, eccellenza della vela italiana

Da questo incontro prende vita un viaggio di grande spessore, che vedrà Alfa Romeo e Luna Rossa affrontare insieme una sfida senza precedenti: l’America’s Cup, il trofeo velico più prestigioso del pianeta. Giunta alla sua 38a edizione , la competizione coinvolge milioni di appassionati e, per la prima volta nella storia, toccherà l’Italia e il suggestivo scenario del Golfo di Napoli, una cornice ideale in cui paesaggio, cultura sportiva e infrastrutture si fondono in modo unico.

In qualità di Sponsor Ufficiale, Alfa Romeo abbraccia con entusiasmo questa nuova avventura, condividendo la stessa filosofia che anima il team Luna Rossa: determinazione agonistica unita alla più sofisticata innovazione tecnologica. Per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi e le migliori prestazioni, Alfa Romeo e Luna Rossa si affidano all’esperienza, al design, all’utilizzo di alcuni dei materiali più avanzati al mondo e alle migliori tecniche ingegneristiche.

L’annuncio ufficiale della nuova partnership è stato dato oggi in un coinvolgente video che ha visto la partecipazione di Santo Ficili, Amministratore Delegato di Alfa Romeo; Cristiano Fiorio, Responsabile Marketing, Comunicazione e Progetti Strategici di Alfa Romeo; e Max Sirena, Team Director di Luna Rossa. Insieme, questi tre grandi nomi danno voce a un racconto che celebra i 115 anni di Alfa Romeo e il coraggio di affrontare nuove sfide, con lo spirito di chi non si limita al ricordo nostalgico della propria storia, ma la rilancia puntando al futuro.

Nello specifico, attraverso immagini evocative e un tono profondamente emozionale, il video racconta l’incontro tra due marchi appartenenti a mondi diversi ma animati dalla stessa energia e dagli stessi valori di audacia, performance, eleganza e italianità. Il video si apre con l’annuncio del team Luna Rossa a bordo della splendida Alfa Romeo 1900 Super Sprint del 1956 come equipaggio ufficiale della Mille Miglia – “la regata più bella del mondo”, che partirà da Brescia il 17 giugno. Ed è proprio Max Sirena a tracciare un suggestivo parallelo tra la guida su strada e l’equipaggio di una barca da regata: cambia solo la superficie, l’asfalto al posto del mare, ma l’emozione, l’istinto e l’adrenalina restano gli stessi.

Queste immagini non sono solo simboliche, ma anticipano la sostanza della collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa: una concreta sinergia tecnica, che unisce due eccellenze italiane unite dalla comune visione di performance e innovazione. Una collaborazione che va ben oltre la visibilità o la comunicazione, traducendosi in un vero e proprio scambio di competenze, con i rispettivi team impegnati nello sviluppo congiunto di soluzioni ad alta tecnologia. A guidare questo percorso è la condivisione di know-how in ambiti chiave come l’utilizzo di materiali avanzati, la gestione delle prestazioni e l’analisi dei dati, ambiti in cui entrambi i team vantano una vasta esperienza.

Santo Ficili, Amministratore Delegato di Alfa Romeo, ha dichiarato: ” Non c’è partner migliore di Luna Rossa, un marchio che, come noi, porta con sé una forte identità, una storia ricca e una visione chiara di ciò che verrà: passione per lo sport, spinta all’eccellenza, profondo senso di appartenenza e, soprattutto, incarnazione dell’Italia. Proprio come Alfa Romeo ” .

Cristiano Fiorio, Global Head of Marketing, Communications and Strategic Projects, ha dichiarato: ” Questa partnership non poteva arrivare in un momento o in un luogo migliore. La nostra è un’alleanza simbiotica, che va ben oltre l’unione di due marchi o l’apposizione di loghi su una vela o un badge su un’auto. Condividiamo valori ed eredità, e questo può portarci ovunque. Perché quando l’esperienza di regata incontra la visione ingegneristica, nasce qualcosa di estremamente innovativo. Non solo in termini di colori o caratteristiche stilistiche, ma come parte di una vera e propria collaborazione tecnologica “.

Max Sirena, Team Director di Luna Rossa, ha concluso: ” C’è un’affinità naturale tra Luna Rossa e Alfa Romeo: radici profonde, tradizione italiana, spirito sportivo e costante ricerca dell’eccellenza. Condividiamo persino il nostro colore distintivo: il rosso. La nostra partnership si fonda su valori condivisi e il suo valore è in continua crescita “.