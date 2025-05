Nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia: a causa dei ritardi iniziano a girare voci assurde

Il ritardo nel lancio delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia è la notizia più importante di questa settimana nel settore auto. Ne stanno parlando siti e testate giornalistiche di tutto il mondo sebbene al momento notizie certe non ve ne siano. Sappiamo con certezza che qualche ritardo ci sarà a causa dell’implementazione dei motori termici. Tuttavia l’entità di questo ritardo non è stata ancora chiarita. C’è chi butta acqua sul fuoco dicendo che già nel 2026 l’intera gamma della nuova Stelvio sarà svelata e chi teme invece che la situazione sia ben più grave.

C’è chi addirittura sostiene che il progetto della nuova Alfa Romeo Giulia sia stato cancellato ma noi non ci crediamo

Una delle voci più assurde e speriamo infondate che sta girando sul web in queste ultime ore è quella che ipotizza la cancellazione del progetto di una nuova Alfa Romeo Giulia. Secondo queste voci, tutte ovviamente da confermare, ci sarebbe stato un ripensamento a 360 gradi da parte dei vertici del biscione sulla futura gamma. C’è chi parla di un progetto ormai accantonato, con fornitori già informati dello stop. L’incertezza è palpabile e soltanto a metà giugno, quando Stellantis aggiornerà ufficialmente il Piano Italia, potremo avere un quadro più preciso sulle eventuali nuove tempistiche.

La sensazione diffusa è che si stia mettendo mano a molti dei piani precedentemente approvati sotto la guida dell’ex CEO Carlos Tavares, che ha lasciato il gruppo lo scorso dicembre. Le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia erano state concepite fin dall’inizio come modelli 100% elettrici, ma modificare il progetto in corsa sembra oggi un’operazione più complessa del previsto. Noi comunque non crediamo che queste voci siano vere e pensiamo che alla fine una nuova Giulia si farà, anche se come detto in precedenza il suo stile sarà probabilmente molto diverso dal modello attuale.

L’auto infatti sarà pensata per far bene ovunque e avrà dunque delle caratteristiche di design ben definite. Di certo questa auto, come anche la nuova Stelvio, avrà una gamma di motori variegata e forse saranno presenti anche versioni a benzina e diesel. Proprio qui sta il motivo del ritardo nel lancio. L’implementazione di questi motori richiede altro tempo.