Alfa Romeo Stelvio 2025: dubbi sul nome e ibrido in forte ritardo, per il diesel ci sono speranze

Alfa Romeo Stelvio 2025 è sulla bocca di tutti ormai, quando manca davvero poco al suo debutto o comunque ad una anteprima del modello. Nelle ultime ore però sono arrivate alcune indiscrezioni clamorose provenienti da “Gazzetta Motori“. La sezione de La Gazzetta dello Sport dedicata al mondo delle auto ha rilasciato nelle scorse ore alcune indiscrezioni che se fossero confermate avrebbero del clamoroso. A quanto pare le indiscrezioni provengono da un video di Emiliano Perucca Orfei.

Grossi dubbi su motore ibrido e anche sul nome per Alfa Romeo Stelvio 2025

Si dice che la versione elettrica di Alfa Romeo Stelvio 2025 sarebbe pronta mentre ci sarebbero grossi problemi con quella ibrida ed in particolare l’ibrida plug-in. Questo a causa della piattaforma STLA large che non sarebbe adatta ad ospitare questa tecnologia. Secondo quanto riportato da Gazzetta Motori che ha ripreso il video di Perucca Orfei, Stellantis starebbe rivalutando le potenzialità della piattaforma Stla Large, il che potrebbe portare a una ridefinizione del progetto compresa una possibile modifica del nome del modello. Questa revisione potrebbe avere implicazioni significative sul rilancio del marchio e sull’occupazione dello stabilimento di Cassino.

Il segretario provinciale dei metalmeccanici Cisl, Mirko Marsella, ha dichiarato che, nonostante le linee di produzione siano pronte, la nuova Alfa Romeo Stelvio 2025, programmata solo in versione elettrica, potrebbe essere ritardata a causa della domanda inferiore alle aspettative per le auto elettriche in Europa. Di conseguenza, si sta considerando di produrre anche versioni ibride della Stelvio, aggiungendo motorizzazioni a benzina o diesel. Dunque anche per il diesel di cui fino ad oggi non si era parlato ci sono ancora speranze. La complicazione risiede nel fatto che la piattaforma Stla Large non sembra supportare al momento le motorizzazioni ibride plug-in, il che potrebbe ritardare ulteriormente le nuove Stelvio e Giulia.

Ricordiamo inoltre che Alfa Romeo Stelvio 2025 utilizzerà la stessa base tecnica della Dodge Charger americana, che adotta un motore benzina 3.0 litri turbo a sei cilindri in linea, denominato Hurricane, disponibile in due configurazioni: una da 420 CV e l’altra da 550 CV. Queste due motorizzazioni dunque potrebbero trovare spazio nella gamma del futuro SUV. Tuttavia, per il mercato europeo e per garantire una maggiore competitività, emerge la necessità di ampliare l’offerta con motorizzazioni meno potenti e più accessibili, in grado di soddisfare una clientela più ampia e adattarsi alle diverse esigenze di mercato. Quindi insomma una situazione assai complessa che potrebbe portare ad ulteriori ritardi.