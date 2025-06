Tutto quello che sappiamo sulla nuova Jeep Renegade a giugno 2025: design, motori, prezzi e novità

Nuova Jeep Renegade che qui vi mostriamo in alcuni render realizzati da creatori digitali sul web è uno dei modelli più attesi tra quelli che Stellantis dovrebbe lanciare sul mercato da qui al 2030. Al momento non si sa ancora quando esattamente questo modello arriverà e non sappiamo nemmeno se si chiamerà ancora così oppure cambierà nome. Al momento si sa solo che il suo debutto non avverrà prima del 2027 e che questa vettura non sarà più prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi come l’attuale generazione dato che la sua piattaforma su cui verrà costruita non è compatibile con la STLA Medium che verrà utilizzata nella fabbrica lucana.

Design, motori, prezzi e tutte le novità relative alla nuova Jeep Renegade che forse debutterà nel 2027

Partiamo innanzi tutto dalla piattaforma. Al momento le opzioni sono due. La più probabile è che venga utilizzata la STLA Small. La meno probabile invece e che si utilizzi la Smart car di Stellantis, la stessa usata da Fiat Grande Panda, Citroen C3, Citroen C3 Aircross, Opel Frontera, e anche dalle future Fiat Pandissima e Fiat Fastback. Al momento tra le due ipotesi la più probabile è la prima.

Esteticamente parlando la nuova Jeep Renegade subirà un bel cambiamento rispetto al modello attuale aumentando di dimensioni per differenziarsi maggiormente dalla Jeep Avenger e avvicinarsi invece alla Jeep Compass. Il modello condividerà le stesse forme squadrate ed elementi di design visti nelle recenti vetture di Jeep a cominciare dalla Avenger e proseguendo con la nuova Compass e la nuova Cherokee di recente mostrata negli USA con le prime immagini ufficiali.

La nuova Jeep Renegade arriverà sul mercato per la prima volta con almeno una versione completamente elettrica. Questa non sarà ovviamente l’unica versione presente dato che questo modello continuerà ad essere venduto in tutto il mondo e dunque avrà una ampia gamma di motorizzazioni che a seconda del mercato dovrebbe prevedere varie opzioni elettriche, ibride e anche a benzina. Il diesel invece dovrebbe venire meno anche se ovviamente certezze le avremo solo in fase di presentazione, ma comunque si tratta di una ipotesi assai remota a nostro giudizio.

Per quanto riguarda le versioni elettriche, lo scorso anno dagli USA era emersa una voce secondo cui Jeep avrebbe voluto commerciare in quel paese la nuova Renegade in versione elettrica low cost con un prezzo di partenza intorno ai 25 mila dollari. Non sappiamo però se il progetto con il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa troverà ancora posto nei piani di Stellantis o se questi subiranno qualche modifica. Questo lo scopriremo presto quando il nuovo numero uno di Stellantis svelerà il suo piano per il futuro del gruppo automobilistico rivelando quali modelli verranno lanciati da ogni singolo brand compresa Jeeep.

Infine per quanto riguarda i prezzi a parte questa voce che vorrebbe per gli USA una versione elettrica low cost, per il resto ipotizziamo che la vettura possa avere un listino prezzi perfettamente in linea con quello del resto della gamma di Jeep e dunque una via di mezzo tra i prezzi dell’Avenger e quelli della nuova Compass da poco svelata.