Jeep Avenger raggiunge i 200.000 ordini e amplia la gamma con il modello 4xe

Con 200.000 ordini effettuati in due anni dal lancio, la Jeep Avenger ha consolidato il suo ruolo di successo strategico per il marchio, affermandosi come protagonista nel segmento B-SUV europeo e leader nella top 10 dei B-SUV più venduti in Europa. Il primo SUV elettrico del marchio Jeep, progettato e progettato per soddisfare le esigenze del mercato europeo, continua ad acquisire nuovi clienti grazie alla sua versatilità, alla sua aderenza a uno stile di vita contemporaneo e allo spirito off-road che lo rende unico.

Jeep Avenger ha ottenuto un successo straordinario, superando la soglia dei 200.000 ordini

Presentata nel 2022 e lanciata nel 2023, la Jeep Avenger ha segnato una svolta nella strategia di elettrificazione del marchio. Ciò le ha permesso di guadagnare rapidamente terreno sul mercato internazionale, ampliando la gamma con versioni a benzina e ibride, rendendo le proposte del marchio Jeep ancora più accattivanti e accessibili.

Oggi, con l’aggiunta di una variante a trazione integrale, tra cui l’esclusiva North Face Edition: un’edizione limitata di 4806 unità, nata dalla collaborazione con The North Face, che unisce un design esclusivo ispirato alla topografia montana, a materiali resistenti e caratteristiche tecniche pensate per affrontare anche i terreni più impegnativi, Jeep aggiunge un ulteriore asset strategico al suo stile, alle sue prestazioni e al suo spirito d’avventura, offrendo ai conducenti una maggiore libertà di scelta, un attributo che continua a guidare la leadership dell’Avenger nella sua categoria.

“Raggiungere i 200.000 ordini è il risultato diretto della nostra strategia: una gamma di motorizzazioni completa e versatile, un design iconico, una comunicazione d’impatto e caratteristiche di prodotto pienamente in linea con il DNA Jeep. In meno di un anno, Jeep Avenger ha raddoppiato il volume degli ordini! Con un aumento del 16% negli ordini di veicoli elettrici e del 50% in quelli ibridi, i veicoli elettrificati rappresentano ora una preferenza sbalorditiva del 66%, a conferma della crescente domanda di soluzioni sostenibili e innovative”, ha dichiarato Fabio Catone, Responsabile del marchio Jeep per l’Europa Allargata.

Il recente spot televisivo del modello 4xe, con la partecipazione di rinomati atleti outdoor e un payoff che fonde ispirazione, avventura e innovazione, ha rafforzato la percezione di Jeep come scelta di vita. Il risultato si è tradotto nella capacità di raggiungere nuovi target: una diminuzione dell’età media dei clienti, un aumento della clientela femminile e una crescita delle vendite tra le famiglie, a dimostrazione dell’efficacia di Jeep Avenger come veicolo per la mobilità quotidiana. Un altro dato significativo è il tasso di conquista: 3 clienti su 4 sono nuovi clienti del marchio, a dimostrazione del successo di Jeep nell’attrarre clienti da altri marchi, consolidando ulteriormente la sua reputazione di veicolo affidabile per l’uso quotidiano.

La Jeep Avenger non offre solo scelta: offre capacità in ogni versione. Che i clienti scelgano la versione benzina, e-Hybrid, Full-Electric o 4xe, ogni modello è dotato di caratteristiche che riflettono la tradizione del marchio, improntata a funzionalità e robustezza, nel rispetto dell’ambiente. Questo approccio significa che ogni Jeep Avenger è pronta ad affrontare con sicurezza le strade cittadine, le strade di campagna o i sentieri di montagna, offrendo una perfetta fusione di praticità, libertà e tecnologia, in linea con lo spirito iconico di Jeep.