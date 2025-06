Jeep Avenger si conferma SUV più venduto d’Italia a maggio e nei primi 5 mesi del 2025

I dati elaborati da Dataforce relativi al mese di maggio confermano il momento estremamente positivo del marchio Jeep in Italia, con risultati particolarmente brillanti per Jeep Avenger. Il modello, disegnato a Torino, si conferma il SUV più scelto dagli italiani sia nel singolo mese di maggio, sia nel periodo compreso tra gennaio e maggio, rafforzando il primato già ottenuto nel 2024 e riconfermato nel primo quadrimestre di quest’anno.

Jeep Avenger consolida i suoi primati ed è il SUV più venduto d’Italia

Jeep Avenger si conferma il B-SUV più venduto in Italia nel mese di maggio, così come in questo primo scorcio dell’anno 2025; si posiziona inoltre come il SUV più venduto in assoluto, sempre considerando gli stessi parametri temporali. A ciò si aggiunge un altro traguardo importante: è anche il B-SUV 100% elettrico (BEV) più venduto, con una quota di mercato che supera di poco il 23%, consolidando così ulteriormente la sua leadership.

Questi risultati straordinari valgono ad Avenger il secondo posto assoluto nel mercato automobilistico del nostro Paese, sia su base mensile sia nell’arco dei primi cinque mesi dell’anno in corso. Si tratta di un percorso di successo sostenuto da una strategia ben definita, chiara e perfettamente coerente con l’identità del marchio Jeep: offrire al cliente la massima libertà di scelta. La gamma Avenger è stata sviluppata con l’obiettivo di rispondere alle diverse esigenze di mobilità contemporanea, combinando in modo efficace innovazione, praticità e versatilità.

Accanto alla versione 100% elettrica, il modello Jeep Avenger è disponibile anche con diverse motorizzazioni pensate per soddisfare ogni esigenza di guida: dal brillante 1.2 turbo benzina con cambio manuale, alla versione e-Hybrid dotata di trasmissione automatica, fino alla variante 4xe a trazione integrale, progettata per affrontare con disinvoltura qualsiasi tipo di percorso.

In particolare, la nuova Jeep Avenger 4xe – recentemente al centro della presentazione alla stampa internazionale – ha dimostrato grande versatilità, muovendosi con agilità nel traffico urbano e rivelando al contempo autentiche capacità off-road. Questa versione è dotata di un avanzato sistema ibrido a 48V, che combina un motore turbo benzina con due unità elettriche da 21 kW, raggiungendo una potenza complessiva di 145 CV. Il risultato è una sintesi perfetta dello spirito Jeep: efficienza, trazione integrale intelligente e performance affidabili su ogni tipo di terreno.

La nuova Jeep Avenger 4xe è proposta in tre distinti allestimenti: Upland, Overland e la prestigiosa edizione limitata North Face Edition, pensata per celebrare lo spirito dell’avventura. Quest’ultima rappresenta la versione di lancio e sarà prodotta in soli 4.806 esemplari, un numero simbolico che richiama l’altitudine del Monte Bianco, vetta più alta d’Europa.

Caratterizzata da materiali resistenti, tecnologie all’avanguardia e dettagli di design unici – come le finiture Summit Gold e i motivi topografici – la North Face Edition incarna l’impegno condiviso da Jeep e The North Face verso l’esplorazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale. Un veicolo altamente esclusivo, che unisce la qualità e l’identità di due marchi iconici, offrendo un’esperienza autentica e distintiva.

Jeep Renegade e Jeep Compass, i SUV prodotti in Italia che hanno giocato un ruolo chiave nell’affermazione del brand a livello globale – in particolare sul mercato europeo – continuano a rappresentare un pilastro fondamentale della gamma. Con migliaia di nuovi clienti conquistati nel tempo, modelli come Renegade 4xe si sono affermati in segmenti strategici, posizionandosi ad esempio al secondo posto tra i B-SUV Plug-In Hybrid.

Oggi la gamma si rinnova con l’introduzione della nuova edizione speciale North Star, pensata per chi cerca un equilibrio tra funzionalità ed eleganza. Questo allestimento si distingue per un’estetica più raffinata e per dotazioni superiori rispetto alle versioni tradizionali. La North Star Edition integra sapientemente elementi premium e soluzioni pratiche, offrendo una proposta convincente a chi desidera un SUV dallo stile distintivo e completo, senza rinunciare alla sostanza.