Jeep lancia le edizioni Compass e Meridian Trail in India

Jeep India ha annunciato oggi il lancio delle Trail Edition dei suoi iconici SUV: Jeep Compass e Jeep Meridian. Queste edizioni speciali coniugano il leggendario spirito off-road Jeep con audaci miglioramenti stilistici ed esclusivi vantaggi per i proprietari, nell’ambito del nuovo programma “Jeep Trust”. L’edizione speciale sarà in vendita a partire dal 15 luglio 2025.

La Jeep Compass Trail Edition si distingue per gli esclusivi adesivi Trail Edition su cofano e fiancate, gli inserti della griglia in nero opaco e gli elementi Neutral Grey sui principali componenti esterni, tra cui anelli della griglia, modanature DLO e dei fari posteriori, inserti per i mancorrenti sul tetto, specchietti retrovisori esterni, badge Jeep e Compass, applique per la fascia inferiore posteriore e fascia inferiore anteriore con accenti rossi. Il look aggressivo è completato dai cerchi in lega bicolore da 18 pollici Granite Metallic Satin Gloss e dai mancorrenti sul tetto che accentuano il design grintoso della Jeep Compass.

Gli interni presentano un look sportivo, con rivestimenti in similpelle nera con inserti centrali in Ignite Red sul cruscotto e cuciture a contrasto rosse su volante, cuffia del cambio e rivestimenti dei sedili. Un’esclusiva grafica Dark Camouflage aggiunge ulteriore stile, mentre i tappetini per tutte le stagioni con il marchio Trail Edition ne esaltano la praticità.

Kumar Priyesh, Business Head e Direttore dei Marchi Automotive di Stellantis India, ha dichiarato:

“Le Trail Edition riflettono i valori fondamentali del marchio Jeep: libertà, avventura, autenticità e passione. Queste nuove e audaci edizioni offrono un’esperienza di proprietà differenziata per i clienti che desiderano distinguersi, sia su strada che fuoristrada. Con l’aggiunta del programma Jeep Trust, riaffermiamo il nostro impegno a offrire valore che va oltre la guida.”

La Jeep Meridian Trail Edition, invece, è progettata per esaltare sia la presenza scenica che il fascino premium. Presenta un esclusivo adesivo sul cofano, il badge Trail Edition e un tetto nero lucido che ne esalta la silhouette imponente. Gli esterni presentano dettagli in Neutral Grey su griglia, cornici dei fari, inserti dei mancorrenti sul tetto, modanatura della fascia posteriore, badge e applicazioni dei rivestimenti laterali. Ulteriori dettagli Piano Black — su cornici dei fendinebbia, luce diurna posteriore, modanatura della barra luminosa posteriore, specchietti retrovisori esterni e fascia inferiore posteriore — insieme a dettagli rossi sulla fascia anteriore, completano il suo look robusto ma sofisticato.

All’interno, la Meridian Trail Edition vanta interni in vinile nero ad alto contrasto con dettagli rosso rubino, applicazioni in tema mimetico, una console centrale Piano Black e cornici degli altoparlanti abbinate. Robuste piastre paramotore, battitacco in tema Trail e cerchi in lega oscurati ne esaltano il fascino avventuroso. Le Trail Edition sono pensate per chi apprezza il design audace, la capacità di affrontare le avventure e un’esperienza di proprietà unica. Basate sulle versioni Compass Longitude (O) e Meridian Limited (O), offrono tutte le caratteristiche delle versioni donate, con elementi di design esclusivi e un valore aggiunto.