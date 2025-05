Nuova Jeep Compass: ecco in cosa ricorda l’Alfa Romeo 155

Alfa Romeo 155 è una delle auto più amate e conosciute in assoluto tra quelle proposte dalla casa automobilistica del biscione nel corso della sua lunga storia. Questa auto ancora oggi influenza con il suo stile le ultime novità del mondo dei motori. Un esempio lampate di ciò è rappresentato dalla nuova Jeep Compass che è stata svelata ufficialmente nelle scorse settimane. Come ha fatto notare il designer e creatore digitale Ale Masera nella sua pagina di Facebook c’è una cosa in particolare della nuova Compass che ricorda la mitica Alfa 155.

Nuova Jeep Compass: ecco cosa ha in comune con la mitica Alfa 155

Osservando la parte posteriore della nuova Jeep Compass, si nota una fascia luminosa che attraversa tutta la larghezza, inglobando la targa, richiamando il design della storica berlina Alfa Romeo degli anni ’90. In particolare, spicca il portatarga esagonale, un tratto distintivo della leggendaria Alfa 155, posizionato tra le luci posteriori. A differenza delle luci tradizionali dell’epoca, quelle della Compass sono moderne a LED, conferendo un aspetto più elegante e contemporaneo. Un dettaglio che cattura subito l’attenzione è la scritta “Jeep” posta al centro della fascia luminosa, che aggiunge un tocco di personalità.

Il post di Masera ha acceso molte discussioni, infiammando i puristi e gli appassionati delle vecchie Alfa. Tuttavia, è impossibile negare che quel dettaglio sulla Compass richiami alla mente, per chi conosce e ama il marchio, il celebre elemento distintivo della mitica 155. Ovviamente ciò non significa necessariamente che chi ha disegnato la nuova Jeep Compass abbia effettivamente pensato a quel modello ma la somiglianza comunque è evidente e questo dimostra ancora una volta come Alfa in quegli anni facesse auto davvero avanti sotto ogni punto di vista.