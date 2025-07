Nuova Jeep Renegade ripeterà il successo di Avenger: design moderno, prezzo convincente e motori per tutti i gusti

Nuova Jeep Renegade sarà una delle future novità per la gamma della casa automobilistica americana. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2027. Maggiori certezze in proposito le avremo agli inizi del 2026 quando il nuovo numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Antonio Filosa svelerà il nuovo piano di Stellantis e sapremo grosso modo quelli che saranno gli anni di lancio dei futuri modelli dei vari brand del gruppo compresa Jeep.

Nuova Jeep Renegade: con il suo debutto la casa americana proverà a ripetere lo stesso successo di Avenger

A proposito della nuova Jeep Renegade sappiamo che sarà abbastanza diversa dal modello attuale e più somigliante alle ultime novità della gamma come Jeep Avenger, Wagoneer S, Cherokee e Compass. E a proposito di Jeep Avenger che nei giorni scorsi ha raggiunto quota 200 mila unità ordinate, la casa americana proverà anche con la futura generazione di Renegade a ripetere lo stesso successo ottenuto con Avenger che è stato subito ben accolto sul mercato risultando uno dei SUV più amati in assoluto in Europa.

La nuova Jeep Renegade quindi avrà uno stile più moderno e raffinato ma sempre nel rispetto di quello che è il DNA e la tradizione della casa americana. Al momento non è ancora chiaro se userà la piattaforma STLA Small o la Smart Car ma una cosa sembra certa le dimensioni saranno leggermente maggiori per differenziarsi maggiormente dall’Avenger e avvicinarsi alla nuova Jeep Compass. Inoltre la gamma di motori sarà particolarmente ricca con la presenza di versioni a benzina, ibride e anche elettriche al 100 per cento. Non è ancora chiaro al momento se anche in Europa arriveranno le versioni con motore a benzina ma sembra possibile.

Infine per quanto riguarda i prezzi si cercherà di trovare il giusto equilibro per garantire un buon rapporto qualità prezzo. Questo anche per quanto concerne la versione completamente elettrica che grazie alle nuove batterie e alle nuove tecnologie Stellantis vuole rendere più economica.