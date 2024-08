Maserati MCXtrema: primissima consegna a Laguna Seca durante la Monterey Car Week

Durante la recente Monterey Car Week il Costruttore del Tridente ha consegnato al primissimo cliente la nuova Maserati MCXtrema, ovvero la sportiva del costruttore modenese più potente realizzata fino a ora; la cornice, che ha fatto da contorno alla pregevole consegna, è quella del WeatherTech Raceway Laguna Sega.

La primissima consegna della MCXtrema rientrava fra le attività previste dal Tridente durante la Monterey Car Week, dove il costruttore ha presentato pure la nuova Maserati GT2. L’evento di consegna ha anche rappresentato il primo approdo della nuova Maserati MCX in Nord America.

Con la Maserati MCXtrema debutta in Nord America anche il propulsore V6 Nettuno

Progettata per rompere gli schemi, la Maserati MCXtrema incarna il DNA Maserati e le prestazioni che definiscono ogni creazione dell’iconico marchio italiano. Con sole 62 unità prodotte e disponibili in tutto il mondo, questa sportiva in edizione limitata fonde un design ricercato con le necessità di un vero veicolo da corsa senza pari.

Questa speciale occasione a Laguna Seca rappresenta pure il debutto del raffinato propulsore V6 biturbo da 3.0 litri di cilindrata Nettuno in Nord America, dove è stato sentito ruggire e sfrecciare in pista per la prima volta. La MCXtrema è stata sottoposta anche a tutta una serie di rigorosi test, culminati con la consegna di questo primo esemplare. Data la natura del veicolo, destinato all’utilizzo esclusivo in pista, per Maserati è risultato importante che la prima consegna al cliente sia avvenuta in uno dei circuiti più famosi al mondo durante l’ultima Monterey Car Week.

Dopo averla vista presso lo stand Maserati al The Quail, A Motorsports Gathering, la consegna al primo cliente a Laguna Seca ha visto pure la presenza del collaudatore capo Maserati Andrea Bertolini, vincitore nelle competizioni GT con quattro titoli mondiali a bordo della leggendaria Maserati MC12. Lo stesso Bertolini ha condotto la Maserati MCXtrema nei suoi giri inaugurali sull’iconico tracciato di Laguna Seca, mostrando le reali capacità dell’auto con il suo nuovo proprietario al suo fianco prima di consegnargli definitivamente le chiavi per la prima volta. Questo cerimoniale di consegna ha celebrato il viaggio della Maserati MCXtrema dal concept alla realtà, con il ruolo fondamentale di Bertolini nel suo sviluppo attraverso rigorosi test di simulazione. “Vedere la MCXtrema prendere vita è stato un viaggio gratificante. Maserati ha svelato il concept qui a Monterey appena un anno fa e ora stiamo consegnando il primo esemplare a Laguna Seca”, ha ammesso Giovanni Sgro, responsabile di Maserati Corse.

Al top dell’innovazione automobilistica

La nuova Maserati MCXtrema risiede al top dell’innovazione automobilistica grazie alla capacità di fondere al meglio le caratteristiche tipiche dell’artigianalità italiana con la tecnologia più avanzata. Parliamo di una delle Maserati più potenti di sempre, che grazie allo sviluppo in analisi virtuale ragiona su valori prestazionali di grande rilievo; lo sviluppo ha previsto oltre 200 ore di lavoro al simulatore dinamico e oltre 1.000 ore di analisi virtuale su varie simulazioni.

In questo modo la Maserati MCXtrema introduce prestazioni di tutto rispetto in pista, derivando dalla già più che concreta base della MC20 e da ulteriori progressi ragionati sul propulsore. Progettata dal Maserati Centro Stile e realizzata completamente a Modena, in Italia, unisce bellezza e funzionalità in virtù di un’aerodinamica e una maneggevolezza superiori.

C’è poi la MCXperience destinata ai 62 possessori della MCXtrema, ovvero una customer experience pensata per offrire una serie di servizi riservati ai clienti della sportiva un vero e proprio club esclusivo in cui immergersi completamente nel mondo racing a marchio Maserati, insieme ai piloti professionisti e ai tecnici di Maserati Corse Services.

MCXperience offre anche il servizio Concierge per accedere alle esperienze in pista e il kit MCXtrema Racing, studiato per i piloti dal Centro Stile Maserati in collaborazione con Sparco, leader mondiale nell’abbigliamento e nelle attrezzature tecniche per il motorsport, per farli sentire veri piloti a bordo della propria Maserati MCXtrema.