Maserati dà il benvenuto ad Arnold Clark nella sua rete di concessionari nel Regno Unito

Due nuovi showroom Maserati apriranno a Glasgow e Manchester, grazie alla nuova partnership con Arnold Clark. Il marchio di lusso, rinomato per il suo mix di ingegneria all’avanguardia, stile sofisticato e tradizione agonistica, sarà rappresentato in due nuove sedi privilegiate per la vendita e il post-vendita. In entrambe le sedi, che apriranno questo mese, la gamma Maserati sarà esposta nello showroom e nel piazzale antistante, incluso il SUV di medie dimensioni Grecale, disponibile sia in versione benzina che elettrica, che arricchisce la quotidianità con lusso e stile italiano.

Maserati collabora con un noto gruppo di concessionari per due nuovi showroom a Glasgow e Manchester

Saranno disponibili per il test drive anche la nuova GranCabrio e l’ammiraglia stradale del marchio, la MC20, con il suo motore Nettuno biturbo da tre litri, 630 CV e una velocità massima di oltre 320 km/h. Senza dimenticare il modello iconico del marchio, la coupé a quattro posti GranTurismo.

Commentando le ultime aggiunte alla rete di concessionari del brand nel Regno Unito, Mariangela Del Vecchio, Responsabile di Maserati Nord Europa, ha dichiarato: ” Sono lieta di dare il benvenuto ad Arnold Clark nella famiglia Maserati. Hanno una reputazione duramente guadagnata per l’alta qualità del servizio clienti e non vediamo l’ora di servire Glasgow, Manchester e le aree circostanti con le nostre splendide auto, realizzate e progettate in Italia, nei prossimi mesi e anni “.

Callum Rankin, Group Brand Director di Arnold Clark, ha dichiarato: ” Siamo orgogliosi che Maserati si unisca al franchise di Arnold Clark. Questo marchio iconico rappresenta l’apice del lusso e delle prestazioni italiane, e il suo arrivo ci permette di offrire ai nostri clienti un’esperienza di guida ancora più emozionante e di prima classe. La tradizione di innovazione e crescita di Maserati si allinea perfettamente ai nostri obiettivi e non vediamo l’ora di collaborare a stretto contatto con loro negli anni a venire “.