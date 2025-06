Anche Alfa Romeo potrebbe avere il suo Purosangue un giorno

Alfa Romeo in futuro dopo i lanci delle nuove Stelvio e Giulia potrebbe tornare anche nel segmento E con un modello a cavallo tra il segmento dei SUV e il segmento delle berline. Questo modello attualmente soprannominato E-Jet sarebbe già in fase di sviluppo e viene descritto come una sorta di Purosange del biscione. Si tratterà di un modello molto sportivo che difficilmente potremo definire un SUV per via del suo assetto sportivo e aerodinamico e uno stile inconfondibilmente Alfa.

Alfa Romeo: anche il biscione avrà il suo Purosangue per il ritorno nel segmento E?

Questo nuovo modello ancora senza nome ufficiale avrebbe dovuto debuttare nel corso del 2027 ma dato i rinvii che stanno caratterizzando le prossime uscite del biscione con la nuova Stelvio che potrebbe debuttare nel 2027 e la nuova Giulia addirittura nel 2028 potrebbe slittare al 2029. Molto probabilmente sarà prodotto in Italia forse sempre a Cassino sfruttando la piattaforma STLA Large.

Anche questa auto arriverà sul mercato con versioni elettriche al 100 per cento ma anche endotermiche. Probabile la presenza di Mild Hybrid e Plug-in Hybrid. Non sappiamo invece se ci saranno benzina e diesel al pari delle nuove Stelvio e Giulia. La possibilità comunque esiste. Molto dipenderà da come nel frattempo evolverà il mercato delle auto elettriche.

Se questa auto si farà, probabilmente sarà l’Alfa Romeo stradale più potente di sempre. Si ipotizzano numeri record capaci di far impallidire le future Giulia e Stelvio che già dovrebbero avere in gamma anche una versione da quasi mille cavalli.

Qui vi mostriamo un render di Salvatore L. di qualche tempo fa che aveva immaginato un modello in stile Purosangue. Ovviamente non sarà proprio così ma questa ipotesi rende sicuramente l’idea di quello che ci possiamo aspettare nel futuro del biscione. Ovviamente si tratterà di un modello dalle dimensioni imponenti che dovrebbe superare i 4,9 metri di lunghezza.

