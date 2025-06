Nuova Alfa Romeo Stelvio: il debutto nel Q3 del 2027 sempre più probabile

Nuova Alfa Romeo Stelvio è stata rinviata a data da destinarsi. Questa è la notizia di ieri emersa in occasione della presentazione della partnership di Alfa Romeo con Luna Rossa per l’America’s Cup 2027. Questo insieme al fatto che il progetto relativo alla nuova Alfa Romeo Giulia è stato confermato. Ieri non sono state comunicate delle date precise per il debutto del modello, ma quanto dichiarato fa pensare che le voci secondo cui il debutto della futura Stelvio sarebbe avvenuto nel Q3 del 2027, come anticipato dallo stesso Emiliano Perucca Orfei in un video su YouTube di qualche tempo fa, siano fondate.

Il debutto nel Q3 del 2027 alla fine potrebbe rivelarsi la data giusta per la nuova Alfa Romeo Stelvio

Infatti ieri è stato fatto intendere che le attuali Alfa Romeo Giulia e Stelvio continueranno ad essere prodotte a Cassino ancora a lungo. Addirittura si parla del 2027. Quindi questo fa pensare che anche la stessa partnership con Luna Rossa per l’America’s Cup 2027 possa essere un modo per prendere tempo lanciando varie versioni in edizione speciale delle due vetture in attesa di vedere le nuove generazioni che a questo punto potrebbero benissimo arrivare nel 2027 e nel 2028. La nuova Alfa Romeo Stelvio dunque si farà attendere ancora a lungo. Si spera che questa attesa sia giustificata quanto meno dalla presenza in gamma di motori che possano soddisfare le esigenze di tutti gli alfisti e che nel frattempo Alfa Romeo cerchi di migliorare ulteriormente il suo progetto in modo da non deludere le attese.

Ad ogni modo con l’avvento di Antonio Filosa a CEO di Stellantis a partire dal 23 giugno avremo le idee più chiare. Come anticipato ieri dal numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili sarà proprio Filosa a stilare il nuovo piano di Stellantis indicando gli anni di lancio dei futuri modelli compresi anche la nuova Alfa Romeo Stelvio e la nuova Alfa Romeo Giulia. Li capiremo con certezza se davvero dovremo aspettare il Q3 del 2027 per il debutto del nuovo SUV di seconda generazione.