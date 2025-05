Nuova Alfa Romeo Giulia: il suo futuro non dovrebbe essere in discussione

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà una delle prossime novità della casa milanese. Il suo arrivo inizialmente previsto per la primavera del 2026 potrebbe però slittare a causa delle difficoltà che Alfa Romeo sta riscontrando nell’adattare alla piattaforma STLA Large i motori termici che non mancheranno in questa auto così come nella nuova Alfa Romeo Stelvio contrariamente a quanto era stato detto in un primo momento.

Per Reuters il futuro della nuova Alfa Romeo Giulia non sarebbe in discussione

Nei giorni scorsi si era sparsa la voce che l’intero progetto della nuova Alfa Romeo Giulia sarebbe stato messo in discussione dalla dirigenza della casa automobilistica del biscione ma queste voci non trovano alcuna conferma e dunque il futuro del modello non dovrebbe essere messo in discussione al di là di un ritardo che comunque potrebbe essere meno ampio del previsto. Ieri infatti la Reuters ha confermato il ritardo per Stelvio la cui produzione dovrebbe iniziare nell’autunno del 2026. Tuttavia per quanto riguarda la nuova Giulia alla famosa agenzia non risultano particolari ritardi.

Quindi questo significa che la nuova Alfa Romeo Giulia molto probabilmente sarà presentata sempre nel 2026 con la produzione che potrebbe iniziare tra la fine dello stesso anno e l’inizio del 2027 dunque solo con qualche mese di ritardo rispetto ai tempi previsti inizialmente. Questo almeno secondo quanto ha saputo Reuters che cita fonti informate sulla vicenda.

Nuova Alfa Romeo Giulia nascerà su piattaforma STLA Large sarà un po’ più grande del modello attuale e il suo stile dovrebbe mutare parecchio rispetto a quello del modello attuale. Tra i motori termici che potrebbero far parte della sua gamma forse anche una versione potenziata ed elettrificata del V6 Nettuno di Maserati. Numerosi elementi di design del futuro modello saranno ereditati da Junior e anche dalla nuova Stelvio che dovrebbe precedere solo di pochi mesi il debutto della berlina di segmento D.