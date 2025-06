Nuova Alfa Romeo Stelvio: confermato ufficialmente il rinvio, la nuova Giulia si farà

In occasione della conferenza stampa di presentazione della partnership con Luna Rossa per l’America’s Cup 2027, i dirigenti della casa automobilistica del biscione hanno fatto il punto sulla situazione relativa alla nuova Alfa Romeo Stelvio e alla nuova Alfa Romeo Giulia. Per quanto riguarda la seconda generazione del SUV di segmento D della casa milanese, il CEO Santo Ficili ha confermato ufficialmente il rinvio del debutto. Per quanto riguarda invece la nuova Alfa Romeo Giulia sono state smentite le voci secondo cui il progetto sarebbe stato annullato.

E’ ufficiale il ritardo della nuova Alfa Romeo Stelvio, mentre è confermato che una nuova Giulia ci sarà

Dunque vengono confermate le voci che già da qualche settimana ipotizzavano un rinvio per la presentazione della nuova Alfa Romeo Stelvio a causa dell’aggiunta dei motori termici alla sua gamma per alcune difficoltà con la nuova piattaforma STLA Large. Quanto a Giulia come vi avevamo anticipato già in precedenza le voci su un presunto ripensamento da parte di Stellantis erano del tutto infondate come confermato dai vertici della casa automobilistica milanese quest’oggi.

Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo, ha indicato che la transizione verso veicoli elettrici sta richiedendo più tempo del previsto, portando a una rimodulazione del piano di sviluppo prodotto. Di conseguenza, i modelli in rampa di lancio come Stelvio e Giulia sono stati rinviati senza una data definita di uscita. Ficili ha confermato che questi nuovi modelli saranno sia elettrici che ibridi, e che il nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, presenterà un aggiornamento del piano industriale dopo il suo insediamento, il quale dovrebbe chiarire le nuove tempistiche.

“Le future Alfa Romeo continueranno ad avere motorizzazioni endotermiche, ibride, per cui tutto questo comporta una rivisitazione dei piani e dei tempi necessari per poter mettere sul mercato le macchine giuste al momento giusto. Stiamo lavorando molto su questo punto”.

Nel frattempo, le attuali Giulia e Stelvio continueranno a essere disponibili con motorizzazioni 2.2 turbodiesel. Ficili ha sottolineato l’importanza di rivisitare i piani per garantire il lancio della nuova Alfa Romeo Stelvio e Giulia al momento opportuno, considerando le diverse opzioni di motorizzazione disponibili.

Infine per quanto riguarda le presunte voci di una cancellazione del progetto relativo alla nuova Giulia Santo Ficili ha dichiarato: “E’ assolutamente falso, seguiamo l’evoluzione del mercato, andiamo dietro alle esigenze del cliente. Ma non è stato cancellato assolutamente nulla”.