Citroën C3 è stata eletta la berlina con il costo di gestione più basso dalla rivista Quatro Rodas

In Brasile la Citroën C3, versione Live Pack, ha iniziato il mese di giugno con un importante riconoscimento: il modello è stato eletto migliore berlina nell’edizione 2025 del Lowest Cost of Use Award, promosso dalla rivista Quatro Rodas. La berlina a due volumi con assetto da SUV si è distinta tra le concorrenti per l’eccellente rapporto tra consumi e prestazioni, rafforzando il suo posizionamento come una delle opzioni più intelligenti e accessibili del segmento.

“Ricevere il premio per il costo di gestione più basso per la Citroën C3 è un riconoscimento molto importante per noi, poiché rafforza il nostro impegno nell’offrire ai consumatori brasiliani non solo veicoli accessibili, ma anche veicoli che offrono un impatto finanziario inferiore nel primo anno di utilizzo. Questo risultato dimostra che è possibile coniugare design, comfort e un eccellente rapporto qualità-prezzo. La C3 è stata progettata per soddisfare le reali esigenze dei nostri clienti e questo risultato conferma che siamo sulla strada giusta”, ha dichiarato Felipe Daemon, Vicepresidente del marchio Citroën per il Sud America.

La Citroën C3 si distingue dalla versione Live, offrendo un pacchetto completo di equipaggiamenti di serie, tra cui controllo di stabilità e trazione, luci diurne (DRL), alzacristalli e serrature elettriche, aria condizionata, sterzo elettrico, cerchi da 15 pollici e assistenza alla partenza in salita. Il modello offre anche il bagagliaio più grande della categoria, con una generosa capacità di 315 litri, rafforzando la sua vocazione all’uso urbano e familiare con praticità e comfort.

La versione Live Pack della Citroën C3 si distingue offrendo, oltre agli equipaggiamenti completi della versione Live, un sistema multimediale da 10,25’’ con mirroring wireless per Android Auto® e Apple CarPlay, oltre a un volante multifunzione che offre ancora più praticità e connettività.

Creato nel 2017, il premio “Lowest Cost of Use Award” premia i veicoli che generano il minor impatto finanziario per i proprietari durante il primo anno di utilizzo. Basato su un’attenta analisi, il premio tiene conto dei principali costi che incidono sulle tasche dei consumatori, come tasse, manutenzione, canoni mensili, assicurazione, ammortamento e consumo di carburante, tra i modelli più venduti in ogni segmento in Brasile. L’obiettivo è identificare l’auto che meglio bilancia efficienza e risparmio nella vita di tutti i giorni.