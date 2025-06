Alfa Romeo: serpeggia un pò di amarezza tra i fan del biscione

Ieri in tanti avevano aspettato con ansia la conferenza stampa digitale annunciata in pompa magna da Alfa Romeo con la presenza del CEO Santo Ficili e del responsabile del marketing Cristiano Fiorio. C’era chi pensava che sarebbero state fatte importanti rivelazioni a proposito della nuova Stelvio. Altri invece ritenevano si potesse trattare dell’aggiornamento di qualcuno dei modelli attuali. Altri ancora invece pensavano ad una nuova super car in edizione limitata del programma bottega. Infine il logo triangolare dell’immagine teaser aveva indotto anche alcuni addetti ai lavori a pensare che potesse essere annunciato l’agognato ritorno al motorosport per il biscione. Ma come sappiamo nulla di tutto ciò è avvenuto.

Un po’ di delusione per gli annunci di ieri di Alfa Romeo: gli alfisti si aspettavano novità più concrete

Ieri Alfa Romeo ha confermato l’avvio di una partnership con Luna Rossa per l’America’s Cup 2027 a Napoli. Si tratta di una notizia molto importante e interessante che in futuro potrebbe generare edizioni speciali e novità importanti per la casa milanese ma ovviamente molti tra i fan alfisti si aspettavano qualche novità più concreta e dunque che vi sia un po’ di delusione è un qualcosa di sicuramente palpabile. Questo soprattutto perchè è stato confermato il rinvio del debutto della nuova Stelvio cosa che comunque si era già intuita nelle scorse settimane ma che ieri è stata confermata da Santo Ficili che però non ha fornito una data precisa.

Ci sono per fortuna anche buone notizie. E’ stato confermato che le gamme delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia avranno diverse versioni con motori termici e inoltre è stato smentito che il progetto relativo alla futura Giulia fosse in dubbio. Si spera naturalmente che alla fine il biscione trovi un sistema per velocizzare la presentazione dei nuovi modelli e che non si debba aspettare fino al Q3 2027 per Stelvio e addirittura fino al 2028 per Giulia come paventato da alcuni.