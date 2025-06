Alfa Romeo Stelvio e Giulia: le attuali versioni saranno prodotte a Cassino almeno fino al 2027

Si allungano i tempi di attesa per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia. Ieri è stato confermato che per adeguare la gamma dei motori il loro arrivo subirà un ritardo che al momento non è stato possibile quantificare anche se i soliti bene informati dicono che per la nuova Stelvio si dovrà aspettare il Q3 del 2027 mentre per la futura Giulia addirittura il 2028.

Alfa Romeo Stelvio e Giulia: la produzione si allunga ancora di qualche anno a Cassino

Di conseguenza ciò significa che le attuali Alfa Romeo Stelvio e Giulia continueranno ad essere prodotte ancora a lungo su piattaforma Alfa Romeo Giorgio presso lo stabilimento Stellantis di Cassino che continuerà ad essere centrale nei piani del biscione e anche di Maserati come confermato ieri dal CEO Santo Ficili. In questo lasso di tempo è probabile che per le due auto ci saranno alcune novità che serviranno a mantenere vivo l’interesse dei clienti nei loro confronti. Non si esclude qualche aggiunta alla gamma di motori dato che molte motorizzazioni erano state eliminate mentre sembra certo che le due vetture riceveranno varie versioni speciali tra cui probabilmente anche qualcuna legata alla partnership con Luna Rossa annunciata giusto ieri.

Dunque le attuali Alfa Romeo Stelvio e Giulia continueranno ad essere due modelli fondamentali per la casa automobilistica milanese che nel frattempo spera di realizzare dei modelli all’altezza delle aspettative. Vedremo in proposito quali novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi e soprattutto quale sarà a questo punto la nuova data di addio alle due vetture del biscione. Un primo momento fondamentale sarà quando il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa rivelerà i piani del gruppo per il futuro. Li capiremo quando arriveranno le nuove generazioni e di conseguenza anche quando diranno addio quelle attuali.