Alfa Romeo Giulia 2026: con il motore V6 Nettuno potrebbe sfondare a livello internazionale

Alfa Romeo Giulia 2026, che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe non essere interessata dai ritardi che invece colpiranno la nuova Alfa Romeo Stelvio, dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno. Di questa auto per il momento si dicono tante cose ma la verità è che in assenza di foto spia e di teaser è davvero difficile poter capire come effettivamente evolverà. Una cosa sembra certa e cioè che rispetto al modello attuale il suo design cambierà moltissimo e non solo quello.

Il motore V6 Nettuno potrebbe far parte della gamma di Alfa Romeo Giulia 2026

Del resto Alfa Romeo 2026 nascerà su una nuova piattaforma e cioè la STLA Large e dovrebbe anche essere leggermente più grande rispetto al modello attuale. Si dice anche che possa avere uno stile da berlina fastback senza sfociare in un crossover come invece qualcuno aveva ipotizzato nei mesi scorsi. Per quanto riguarda la gamma dei motori. contrariamente a quanto era stato affermato negli scorsi anni non sarà solo elettrica. In gamma saranno presenti anche motori termici tra cui ibridi, ibridi plug-in e forse anche termici puri.

Tra questi dovrebbe trovare spazio anche il motore V6 Nettuno di derivazione Maserati che forse caratterizzerà la futura top di gamma Quadrifoglio con qualche forma di elettrificazione. Al momento però le nostre sono solo supposizioni seguite ad alcune indiscrezioni arrivate nei giorni scorsi a proposito di questa vettura. Alfa Romeo Giulia 2026 saprà di certo stupire e con il motore V6 Nettuno potrebbe effettivamente avere le carte in regola per sfondare a livello globale come nei desideri di Alfa Romeo e Stellantis.

Questo motore ulteriormente potenziato rispetto alla versione attuale potrebbe regalare ad Alfa Romeo Giulia 2026 belle soddisfazioni confermando la berlina come un modello sportivo e prestante sicuramente all’altezza del modello attuale e probabilmente capace di fare ancora meglio.