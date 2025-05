Nuova Fiat Toro: il 2028 potrebbe essere l’anno giusto per la futura generazione con nuovi motori e prezzo competitivo

Nuova Fiat Toro è la futura generazione del celebre pickup medio che la casa torinese vende con grande fortuna in Sud America. Il modello attuale viene prodotto in Brasile presso lo stabilimento Stellantis di Goiana nello Stato di Pernambuco. La nuova Toro dovrebbe arrivare nel corso del 2028 questo almeno secondo le ultime indiscrezioni trapelate direttamente dal Sud America.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Fiat Toro che forse vedremo nel corso del 2028

A proposito di come sarà la nuova Fiat Toro, oggi vi segnaliamo un nuovo render del creatore digitale e designer automobilistico Kleber Silva che nei giorni scorsi ha pubblicato la sua creazione in cui immagina quello che potrebbe essere l’evoluzione estetica del celebre modello destinato ad avere ancora a lungo un ruolo molto importante nella gamma di Fiat.

Al momento non è chiaro se la nuova Fiat Toro arriverà anche in Europa. Sappiamo con certezza che la nuova Fiat Strada diventerà un modello globale che dunque vedremo anche dalle nostre parti. Ancora invece non è chiaro se lo stesso accadrà per la nuova Toro ma non possiamo escludere. Del resto la stessa Fiat ha detto in passato che intende creare una gamma di sole vetture globali che possano essere commercializzate in tutto il mondo e non due gamme diverse come avviene ora tra Sud America e Europa.

Esteticamente parlando la nuova Fiat Toro dovrebbe essere una versione più in grande della nuova Fiat Strada che come sappiamo a sua volta prenderà spunto per rinnovarsi da Fiat Grande Panda facendo parte della medesima famiglia di modelli. Questo sale soprattutto per quanto riguarda la parte anteriore mentre al posteriore la presenza del cassone comporta per forza di cose alcune differenze evidenti. Maggiori dettagli su questo ipotetico modello che comunque deve ancora essere confermato, le avremo con buona probabilità già nel corso del prossimo anno.