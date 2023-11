Fastback Abarth mostra il pungiglione nel nuovo video per il lancio

Fastback Abarth è protagonista di una nuova campagna pubblicitaria per presentare al pubblico le sue caratteristiche. Realizzato dall’agenzia Leo Burnett TM, il filmato da 30 secondi porta con sé il concetto “Rilascia il veleno che vive in te” e offre il massimo della potenza, delle prestazioni e della sportività sin dal lancio del secondo modello Abarth in Brasile. La campagna completa, chiamata “Mutação”, ha debuttato su Rede Globo durante l’intervallo della partita del campionato brasiliano di calcio il 29 novembre.

Il video di Fastback Abarth mostrato in anteprima in TV in Brasile durante la partita del campionato brasiliano su Rede Globo

La Fastback Abarth è la versione potenziata del primo SUV Coupé di Fiat che apporta al modello una proposta ancora più sportiva. Il suo design audace, combinato con la tecnologia avanzata e le prestazioni, acquisiscono ancora più risalto grazie al” veleno dello scorpione” e questo è ciò che presenta la campagna.

Nel film è protagonista uno scorpione, simbolo dell’Abarth, che punge letteralmente il modello, che subisce una mutazione, con un design e prestazioni più aggressivi. Mostrando tutte le sue prestazioni guidando per le strade cittadine durante il film, il SUV dello scorpione trasforma anche il guidatore, risvegliando la sua versione più “avvelenata”, che sfrutta al meglio tutte le sue doti, facendo sì che anche le altre persone attorno a lui rivelino la loro versione più aggressiva. Oltre che in tv, la campagna sarà presente anche sui social, sui profili Fiat e nei progetti di contenuto. I creatori Paula Mordente e Fernando Schlaepfer invitano tutti i fan di Abarth a liberare tutto il veleno che esiste dentro di loro.

Ricordiamo che Fastback Abarth è il secondo modello prodotto in Brasile dalla casa automobilistica dello scorpione che negli ultimi tempi sta ottenendo grande risalto in America latina. Il primo modello lanciato da Abarth è stata la sua versione del SUV Pulse che ha registrato un’ottima accoglienza da parte dei clienti brasiliani. Adesso si spera di ripetere il successo anche con il nuovo modello che sembra promettere bene avendo suscitato grande interesse da parte di stampa e clienti prima ancora del suo lancio ufficiale.