La Ferrari 735 LM Scaglietti torna protagonista alla Mille Miglia 2025

Settant’anni dopo aver lasciato un segno indelebile nella storia del motorsport, la leggendaria Ferrari 735 LM Scaglietti è pronta a tornare protagonista sulle strade della Mille Miglia 2025, la celebre rievocazione storica del percorso Brescia-Roma-Brescia, in programma dal 17 al 21 giugno.

Una vera icona del Cavallino Rampante, questa rarissima “barchetta” del 1955 rivivrà il fascino delle grandi corse d’epoca. Nel lontano 1955, la vettura fu condotta magistralmente da Piero Taruffi, che partì in coda con il numero 728 ma stupì tutti con una prestazione straordinaria, fino al ritiro dovuto a un problema al cambio. Ancora oggi, il primato di velocità media tra Brescia e Roma, ben 189 km/h, porta la sua firma.

Il modello, contraddistinto dal telaio e motore 0546 LM, è uno dei soli quattro esemplari dotati del raro sei cilindri in linea da 4,4 litri, progettato dal geniale Aurelio Lampredi per fronteggiare l’egemonia Mercedes. Inizialmente chiamata 376 S, la vettura prese poi il nome 735 LM in vista della 24 Ore di Le Mans dello stesso anno, dove il numero “735” indicava la cilindrata unitaria per cilindro.

Dopo la Mille Miglia, questa Ferrari conquistò anche la vittoria assoluta al Giro di Sicilia, ancora con Taruffi al volante. Nel 2024, la figlia Prisca Taruffi, pilota e ambasciatrice del mito di famiglia, ha riportato la vettura sulle strade siciliane. Alla Mille Miglia 2025, la Ferrari sarà guidata dall’attuale proprietario John Houghtaling, collezionista statunitense, affiancato da Franco Valobra, Console Onorario d’Italia a New Orleans. Ad accompagnarli, un’altra Ferrari del 1955: la 750 Monza, condotta dalla moglie di Houghtaling, la cantante Yulia Timonina-Houghtaling, insieme alla figlia Alisia.

Terminata la Mille Miglia, la 735 LM andrà a Le Mans per partecipare alla prestigiosa Le Mans Classic, in omaggio alla sua partecipazione del 1955 con Trintignant e Schell, anno segnato dalla tragedia che cambiò la storia dell’endurance.

Dopo anni negli States, la vettura è passata attraverso numerosi restauri, culminati nel meticoloso intervento di Ferrari Classiche nel 2018, che ha riportato la 735 LM al suo splendore originale. Oggi, il certificato Ferrari ne attesta l’autenticità e l’inestimabile valore storico.