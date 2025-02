Mille Miglia, sulle tracce della “corsa più bella del mondo”

Cosa resta oggi della leggendaria Mille Miglia? Dopo la sua chiusura nel 1957, quella che Enzo Ferrari definì la “corsa più bella del mondo” ha ritrovato nuova vita sotto forma di rievocazione storica. Nata come tributo ai piloti che hanno scritto pagine indelebili nella storia del motorsport, si è progressivamente trasformata in un evento glamour, sempre più vicino allo spettacolo che alla pura competizione.

Così è nata la Mille Miglia Experience, un format esclusivo che, come spiegano gli organizzatori, è stato concepito per offrire agli appassionati la possibilità di immergersi nelle competizioni di regolarità, respirando il fascino senza tempo del 1000 Miglia Style. Un’occasione unica per modelli selezionati di Supercar e Hypercar di gareggiare fianco a fianco con auto storiche di straordinario valore.

Oggi la Mille Miglia ha varcato i confini italiani, approdando in territori dove la corsa originale, che si snodava da Brescia a Roma e ritorno, non è mai passata. L’evento ha già toccato Campania, Basilicata e Puglia, per poi espandersi in Europa, Cina e persino in Florida. E proprio a Miami si sta scrivendo un nuovo capitolo.

Il debutto della Freccia Rossa è ufficialmente iniziato. Ieri i 70 equipaggi in gara hanno completato le verifiche nei pressi del loro hotel a Coral Gables, prima di partecipare a una sessione di training sul lungomare del Matheson Hammock Park & Marina. Un’occasione per prendere confidenza con le regole delle gare di regolarità italiane, immersi nel paesaggio da cartolina della Florida.

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: un mix di sport, lusso ed eleganza, il tutto orchestrato da EGA Worldwide, sotto licenza Mille Miglia e con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Miami, della NIAF (National Italian American Foundation), di ACI e ACI Storico.

Un rapido sguardo alle vetture in gara basta a capire il livello della competizione. Tra le protagoniste spiccano autentici gioielli come la Ferrari 750 Monza del 1955 e la 250 MM del 1953, affiancate da esemplari di supercar moderne e dalle imponenti icons americane.

Oggi la carovana affronta un itinerario in tre tappe, partendo dagli scenari selvaggi delle Everglades, per poi raggiungere Naples, attraversando Fort Myers, Venice e St. Petersburg, con il primo traguardo a Tampa. Il secondo giorno si risalirà la costa orientale fino a Cape Canaveral, prima di scendere nuovamente verso West Palm Beach. Infine, martedì 25 febbraio, il gran finale: il ritorno a Miami, con le vetture che sfileranno tra i simboli della Città Magica, prima di tagliare il traguardo a Miami Beach.