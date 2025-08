Firenze Siena 2025 per auto storiche: programma dell’evento toscano

Inizia la marcia di avvicinamento a “Firenze Siena 2025“, evento per auto storiche costruite prima del 1970. Le date da segnare in agenda sono quelle dal 24 al 26 ottobre, quando il rombante corteo di nonne a quattro ruote entrerà in azione.

L’obiettivo degli organizzatori di Cassia Corse storica è quello di regalare ai partecipanti delle giornate gradevoli, tra strade e luoghi mozzafiato, capaci di lasciare traccia nel cuore di ciascun protagonista, ma anche del pubblico. Come spesso accade in questo ambito, il tributo avrà la forma della rievocazione turistica. Renderà omaggio alla memoria dell’omonima gara automobilistica disputata nella campagna toscana, a cavallo fra le due città.

Il suo debutto prese forma quando le lancette del tempo segnavano l’anno 1954. Oggi il format è diverso, ma i brividi emotivi continuano ad essere ad alto indice di intensità. Nella “Firenze Siena 2025”, la passione per le auto storiche sarà affiancata da intermezzi culturali e da felici esperienze enogastronomiche, sempre molto gradite dagli ospiti.

Non sarà un evento di massa: gli organizzatori hanno fissato in 40 vetture il tetto di adesioni. Facile immaginare una difficile selezione, rispetto alle richieste. Al momento non si hanno notizie sui modelli attesi, ma il target dovrebbe essere molto qualificato. L’organizzazione si riserva il diritto di aumentare il parterre, qualora lo ritenesse necessario.

Si profilano dei bei momenti di passione, in un territorio ricco di attrazioni, dove la bellezza delle auto storiche partecipanti aggiungerà suggestive pennellate di magia, per un quadro di grande splendore. Il raduno “Firenze Siena 2025” si snoderà fra luoghi ricchi di fascino, in una miscela di centri urbani e strade panoramiche collinari in grado di lasciare il segno.

Come evidenziano i promotori di questa manifestazione per auto storiche, gli occhi dei protagonisti vedranno scorrere dei fotogrammi preziosi, fatti di città, scorci, ambientazioni e paesaggi di incomparabile bellezza. A fare da cornice alla cena di gala conclusiva ci penserà una dimora ricca di fascino: la Certosa di Pontignano (Siena). L’obiettivo è quello di lasciare il segno, per creare le basi di una crescita di valore dell’evento nei prossimi anni.

Programma “Firenze Siena 2025” auto storiche

Maserati 3500 Spder

Venerdì 24 ottobre

ORE 16.00

Apertura verifiche tecniche presso il Borgo di Cortefreda (Tavarnelle)

Sabato 25 ottobre (123 km)

ORE 8.30

Verifiche tecniche e partenza da Cortefreda (Tavarnelle Val di Pesa)

ORE 9.15

ORE 9.15 Arrivo al Piazzale Michelangelo (Firenze)

Sosta tecnica, ripartenza ore 09.40

ORE 10.30

ORE 10.30 Arrivo in Piazza Colle Val d’Elsa

Sosta tecnica e saluti di benvenuto dal Sindaco

ORE 12.30

ORE 12.30 Arrivo a Monteriggioni

visita al castello + light lunch ore 13.30

ORE 16.30

ORE 16.30 Arrivo presso La Certosa di Pontignano (Siena)

ORE 18.30

ORE 18.30 Aperitivo

ORE 20.00

ORE 20.00 Cena di Gala (ringraziamenti)

Domenica 26 ottobre (55 km)

ORE 10.00

Passaggio in Piazza del Campo (Siena)

ORE 11.00

ORE 11.00 Sosta Aperitivo

ORE 12.30

ORE 12.30 Pranzo presso il Borgo di Cortefreda

Saluti Finali

