Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025: le auto al via e le tappe

Si avvicina il rendez-vous con il Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025, in programma da martedì 17 a sabato 21 giugno. L’evento, destinato a suscitare grande interesse, si affiancherà, come al solito, alla rievocazione classica della mitica “Freccia Rossa“. Si profila uno spettacolo da mille e una notte, tutto da vivere.

Ammessi al via 120 equipaggi, alcuni dei quali a bordo di modelli storici della casa di Maranello. La line-up è di alta gamma, con diversi modelli preziosi al semaforo verde del Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025. Ne citiamo solo alcuni, giusto per dare un’idea.

“Rosse” speciali in corteo

Ferrari Daytona SP3 Red Dot Best of the Best 2022

Fra le “nonne” del marchio spiccano la 250 GT Berlinetta Lusso e la Dino 246 GT. Regine di cuori tra quelle dei tempi più recenti saranno la F40, la Enzo, LaFerrari e la Daytona SP3. Quest’ultima sarà rappresentata allo start da ben tre esemplari.

Nell’ambito delle serie speciali citiamo anche la 599 GTO, la F12tdf e la 812 Competizioni, oltre a una vigorosa SF90 XX Stradale. Presenti all’appello modelli di piglio racing come le Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale e 488 Pista. Non mancherà la nuovissima 12 Cilindri, con due esemplari ai nastri di partenza (qui l’entry-list completa).

Il via alla danze dell’evento è previsto dalla ridente località di Desenzano del Garda. In totale gli equipaggi, a bordo delle loro sportive, percorreranno circa 1.900 chilometri, da Brescia a Roma e ritorno, toccando sia la parte orientale che quella occidentale del nostro paese, in un percorso “a otto” fra l’Adriatico e il Tirreno. La lunga sfilata di auto del “cavallino rampante” anticiperà il passaggio delle vetture storiche.

Festa Ferrari in giro per l’Italia

Gli iscritti al Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025 che opteranno per la formula GOLD avranno l’opportunità di partecipare a una giornata di training. Questa andrà in scena lunedì 16 giugno e darà loro la possibilità di allenarsi in vista della sfida, migliorando l’approccio alle gare di regolarità.

All’indomani, lo start della prima tappa, che toccherà le località di Desenzano del Garda, Brescia, Sirmione, Verona, Bovolone, Ferrara e San Lazzaro di Savena (Bologna). Il giorno dopo, mercoledì 18 giugno, sarà il turno degli storici Passi della Raticosa e della Futa, seguiti dai passaggi di Prato e Siena, con arrivo finale a Roma, per un tuffo ideale nelle atmosfere della “Dolce Vita”.

Giovedì 19 giugno prenderà il via la fase di ritorno, con transiti da Orvieto, Foiano della Chiana, Arezzo, San Sepolcro, San Marino e Forlì, teatro dell’arrivo di tappa. Con l’ingresso di venerdì 20 giugno sarà il turno di Empoli, Livorno e Salsomaggiore.

Chiusura delle danze, per il Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025 nella giornata di sabato 21 giugno, quando il colorato corteo di auto del “cavallino rampante” tornerà nella sua culla, a Brescia, con sfilata conclusiva sulla pedana di Viale Venezia. Segue l’articolazione dell’evento.

Programma Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025

Foto 1000 Miglia

Martedì 17 giugno

7:30-8:30 Verifiche sportive e tecniche, consegna dei numeri di gara e dei road book – Paddock Brixia Forum

10:30 Ritrovo delle vetture e briefing con il direttore di gara – Desenzano del Garda (BS)

11:30 Pranzo pre-partenza – Desenzano del Garda (BS)

12.30 Allineamento vetture “Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025” – Desenzano del Garda (BS)

13:00 Inizio 1a tappa, Brescia – San Lazzaro di Savena (BO): partenza della prima vettura – Desenzano del Garda (BS)

19:30 Fine 1a tappa, San Lazzaro di Savena (BO): arrivo della prima vettura

Mercoledì 18 giugno

6:15 Inizio 2a tappa, San Lazzaro di Savena (BO) – Roma: partenza della prima vettura

18:45 Fine 2a tappa, Roma: arrivo della prima vettura – Villa Borghese

Giovedì 19 giugno

5:25 Inizio 3a tappa, Roma – Forlì: partenza della prima vettura

18:50 Fine 3a tappa, Forlì: arrivo della prima vettura

Venerdì 20 giugno

6:40 Inizio 4a tappa, Forlì – Salsomaggiore: partenza della prima vettura

19:35 Fine 4a tappa, Salsomaggiore: arrivo della prima vettura

Sabato 21 giugno

7:00 Inizio 5a tappa, Salsomaggiore – Brescia: partenza della prima vettura

11:30 Fine 5a tappa, Brescia: arrivo della prima vettura

dalle 12:00 Passaggio obbligatorio in pedana – Viale Venezia

dalle 12:30 Pranzo di fine gara – Brescia

a seguire Cerimonia di Premiazione – Brescia

Fonte | Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025