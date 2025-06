Jeep è il produttore di SUV più affidabile in India secondo il Brand Trust Report 2025 di TRA

Jeep India è stata nuovamente riconosciuta come il marchio più affidabile nella categoria dei produttori di SUV nella 15a edizione del Brand Trust Report di TRA, India Study 2025. Questo prestigioso riconoscimento segna la quinta vittoria assoluta per Jeep, dopo quattro anni consecutivi al vertice (2022, 2023, 2024 e 2025), un risultato senza precedenti, e le precedenti edizioni del 2019 e del 2020.

Il Brand Trust Report 2025 si basa su uno studio completo condotto da TRA Research Pvt. Ltd., che raccoglie i dati di oltre 2.500 influencer di consumo in 16 città in India. Lo studio valuta i marchi sulla base di matrici proprietarie di fiducia nel brand e desiderio di brand, con oltre 90.000 interviste condotte negli ultimi 13 anni.

Shailesh Hazela, Amministratore Delegato e CEO di Stellantis India, ha dichiarato: “Questo riconoscimento testimonia il nostro incrollabile impegno per la qualità e l’innovazione. I nostri stabilimenti produttivi di Ranjangaon, Hosur e Thiruvallur, insieme ai nostri centri di ricerca e sviluppo di Chennai e Pune, incarnano il metodo produttivo Stellantis, garantendo l’eccellenza in ogni fase. L’India è l’unico Paese al di fuori del Nord America a produrre localmente quattro modelli Jeep: Wrangler, Compass, Meridian e Grand Cherokee, a dimostrazione del nostro impegno per l’iniziativa ‘Make in India’ “.

Commentando il rapporto, Kumar Priyesh, Business Head e Direttore dei Marchi Automobilistici, ha sottolineato la lunga tradizione del marchio, affermando: “Jeep non è solo un marchio; è l’ideatore della categoria SUV. La nostra stirpe si fonda su una tradizione di avventura, libertà e innovazione. Essere riconosciuti come il marchio di SUV più affidabile in India rafforza il nostro impegno nell’offrire ai nostri clienti esperienze senza pari”.

N. Chandramouli, CEO di TRA Research, ha elogiato l’azienda per l’importanza di questo riconoscimento: “Il posizionamento costante di Jeep ai vertici del nostro Brand Trust Report riflette il suo profondo legame con i consumatori indiani. La nostra rigorosa metodologia garantisce che tali riconoscimenti riflettano fedelmente il sentimento pubblico e che il primato di Jeep sia pienamente meritato”.

La fiducia è alla base del successo di Jeep da oltre 75 anni. Dalle sue origini nella Seconda Guerra Mondiale, dove la Jeep 4×4 Go-Anywhere, Do-Anything si è affermata come un’alleata fidata per i soldati alleati, alla sua evoluzione come cavallo di battaglia in tempo di pace, il marchio è diventato sinonimo di affidabilità, avventura e resistenza. Le leggendarie capacità di Jeep hanno continuato a ispirare fiducia, sia nelle missioni di soccorso durante le calamità che nelle avventure quotidiane. In India, il marchio ha promosso una comunità guidata dall’avventura e dalla fiducia. Nel 2019, Jeep è stata riconosciuta come il marchio automobilistico più affidabile in India nel Brand Trust Report di TRA, a testimonianza del legame che il marchio ha coltivato.