Nuova Jeep Compass: il suo successo è fondamentale per lo stabilimento di Melfi

Nuova Jeep Compass, che è stata svelata nei giorni scorsi con le prime immagini ufficiali, è uno dei 5 modelli che saranno prodotti da Stellantis su piattaforma STLA medium presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Questo modello è forse ancora più importante degli altri in quanto il suo successo commerciale potrebbe essere determinante per il futuro della fabbrica lucana del gruppo automobilistico. Tra le auto che saranno prodotte li sulla carta è quella che dovrebbe raccogliere il maggior numero di immatricolazioni considerato anche quelli che sono stati i risultati della precedente generazione che per molto tempo è stata la vettura di Jeep più venduta in assoluto a livello globale.

L’importanza della nuova Jeep Compass per lo stabilimento di Melfi

Se la nuova Jeep Compass dovesse replicare il successo del modello precedente, la produzione a Melfi continuerebbe senza interruzioni, consentendo al Gruppo automobilistico di recuperare gli investimenti fatti per rinnovare lo stabilimento e sviluppare il nuovo modello. Jean-Philippe Imparato ha fissato l’obiettivo di raggiungere una produzione di almeno 150.000 unità all’anno nello stabilimento lucano, un notevole incremento rispetto alle circa 60.000 vetture prodotte nel 2024. Questo calo è in parte dovuto alla fine della produzione della Fiat 500X e della Jeep Renegade, che ha influito negativamente sui numeri dello stabilimento.

Ovviamente fare questi numeri non toccherà solo alla nuova Jeep Compass ma anche alle altre vetture che saranno prodotte nella fabbrica tra cui la nuova Lancia Gamma e la recente DS N.8. Sarà proprio il SUV di Jeep a doversi sobbarcare le maggiori responsabilità dati i risultati ottenuti dal modello precedente. A proposito di questa vettura, che come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo, non è detto che alla fine arrivi negli Stati Uniti, arriverà sul mercato con una serie di versioni tra cui anche alcune ibride che dovrebbero consentirle di avere le carte in regola per fare bene nella maggior parte dei mercati in cui verrà commercializzata.

La nuova Jeep Compass, d’altra parte, si troverà ad affrontare una concorrenza sempre più ampia e variegata, con modelli che spaziano dalla Dacia Bigster, economica (a partire da 24.800 euro), alle premium tedesche come Audi Q3, BMW X1 e Mercedes GLA, oltre a numerosi SUV generalisti tra cui Citroen C5 Aircross, Cupra Terramar, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Mazda CX-5 e altri. Questi modelli offrono una gamma di motorizzazioni che include termica, mild hybrid, full hybrid, plug-in ed elettrica. La Compass 2025 sarà disponibile solo in versione elettrificata, con motori 1.2 mild hybrid, 1.6 plug-in e diverse opzioni elettriche, tutte con trazione integrale. I prezzi partiranno da meno di 40.000 euro, con la versione top che supera i 50.000 euro. Dunque sebbene abbia tutte le carte in regola per fare bene il difficile arriva proprio adesso.