Jeep Grand Cherokee 2026, il SUV verso i test finali prima del debutto

Il prossimo capitolo dell’iconica Jeep Grand Cherokee è pronto a prendere forma. Dopo mesi di indiscrezioni e immagini spia circolate sul web, il marchio americano ha finalmente sollevato il velo, anche se parzialmente, sulla versione 2026 del celebre SUV.

Le due immagini teaser e un breve video diffusi sui canali social ufficiali di Jeep hanno mostrato per la prima volta il nuovo look del modello aggiornato, generando subito un’ondata di entusiasmo tra appassionati e addetti ai lavori. Il Jeep protagonista dei teaser, inoltre, sembra essere la lussuosa variante Summit Reserve 4×4, fiore all’occhiello della gamma Grand Cherokee.

Recentemente è stata avvistata anche la versione High Altitude L 4×4, caratterizzata da dettagli estetici scuri, come la griglia frontale, i mancorrenti sul tetto e cerchi in lega neri lucidi da 21 pollici, che ne accentuano l’aspetto sportivo ed elegante. Il frontale ridisegnato e la nuova griglia richiamano chiaramente il linguaggio stilistico introdotto sulla prossima Jeep Cherokee 2026 (progetto KM), a conferma della volontà del brand di creare una coerenza visiva tra i modelli futuri.

L’abitacolo del Grand Cherokee punta ancora più in alto in termini di qualità e comfort. I rivestimenti in pelle premium, gli inserti in legno rinnovati e l’illuminazione ambientale personalizzabile contribuiscono a creare un ambiente sofisticato. Il sistema multimediale Uconnect 5 da 12,3 pollici resta confermato, ma sui modelli top di gamma compare un display touchscreen di dimensioni maggiori, ispirato a quello della Grand Wagoneer. A completare l’esperienza ci sono manopole fisiche e comandi tattili, per una gestione intuitiva delle funzionalità. Tra le novità attese, anche una connettività avanzata, navigazione integrata e un impianto audio premium.

La prossima Jeep Grand Cherokee abbandona il motore V6 Pentastar da 3,6 litri e il potente V8 HEMI da 5,7 litri, sostituendoli con un quattro cilindri turbo da 2,0 litri (GME-T4 EVO). Questo nuovo propulsore, capace di erogare circa 300 cavalli, promette prestazioni elevate, efficienza migliorata e emissioni ridotte, rispondendo alle normative ambientali più stringenti. Una strategia simile a quella adottata da Ford con il motore EcoBoost da 2,3 litri.

Non mancano però i dubbi tra i puristi del marchio. Infatti, non è ancora chiaro se il V6 possa restare nel listino della Grand Cherokee per il 2026 come opzione, mentre il possibile ritorno del V8 HEMI rimane confinato ai rumor. La produzione della nuova Grand Cherokee proseguirà nello stabilimento di Detroit, e torneranno tutte le configurazioni: a due file, a tre file (Grand Cherokee L) e la versione ibrida plug-in 4xe, che sarà anch’essa aggiornata. La presentazione ufficiale è attesa entro la fine del 2025. Intanto, i prototipi del SUV continuano a girare sempre meno camuffati sulle strade.