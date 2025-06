24 Ore di Le Mans: giornata di prove per il team Peugeot TotalEnergies

La frenetica settimana della 24 Ore di Le Mans è ufficialmente iniziata per il team Peugeot TotalEnergies. Venerdì, davanti a una grande folla radunata in Place de la République, le due Peugeot 9X8 e i rispettivi piloti hanno superato le tradizionali verifiche tecniche e amministrative, seguite da una foto di gruppo del team Peugeot TotalEnergies. Sabato pomeriggio, una Peugeot 9X8 con Loic Duval al volante ha sfilato per le strade di Le Mans insieme a 19 auto da corsa, accolta da migliaia di fan.

Le Peugeot 9X8 torneranno alla 24 Ore di Le Mans mercoledì 11 giugno per le prove libere 1, le qualifiche 1 e le prove libere 2

Dopo due intense giornate ricche di impegni con i media, giri in pista con le moto, allenamenti ai box e molto altro, la 24 Ore di Le Mans (13,626 km) è iniziata domenica 8 giugno con la giornata di test ufficiale, suddivisa in due sessioni di tre ore ciascuna. Un’occasione preziosa per i piloti del Team Peugeot TotalEnergies di riprendere confidenza con questo circuito temporaneo, chiuso alle corse al di fuori della settimana di Le Mans.

La prima sessione in pista è cominciata alle 10:00, con una temperatura dell’aria di 16 °C. I sei piloti si sono alternati alla guida delle Peugeot 9X8 #93 e #94, completando rispettivamente 36 e 37 giri. L’obiettivo principale era testare l’affidabilità del sistema e validare le procedure operative in condizioni di Safety Car.

Nel pomeriggio, con il cielo sereno e l’asfalto che ha raggiunto i 35 °C, i due prototipi hanno sperimentato differenti strategie: la #94 ha montato pneumatici slick a mescola media, mentre la #93 ha optato per gomme morbide. La sessione si è però conclusa anticipatamente a causa di tre bandiere rosse. Le Peugeot 9X8 torneranno in pista mercoledì 11 giugno per la 24 Ore di Le Mans, con in programma le prime prove libere, la qualifica 1 e la seconda sessione di libere.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha commentato: “È stata una giornata fondamentale, anche per i nostri piloti che non giravano su questo tracciato da quasi un anno. Abbiamo raccolto dati preziosi in vista della gara. Le bandiere rosse del pomeriggio hanno complicato il lavoro, ma siamo comunque riusciti a portare a termine tutto il programma.”

Mikkel Jensen (PEUGEOT 9X8 #93) ha aggiunto: “La pista è cambiata leggermente rispetto allo scorso anno: l’ingresso delle curve Porsche è ora più fluido e veloce, mentre l’uscita da Tertre Rouge presenta un asfalto più regolare. Questo ci permette di abbassare un po’ la vettura, migliorandone la guidabilità. Ora toccherà agli ingegneri analizzare i dati raccolti oggi.”

Loïc Duval (#94 PEUGEOT 9X8): “La pista è stata piuttosto buona fin dall’inizio, con un grip discreto. Abbiamo svolto il programma di test previsto con diverse gomme slick e diversi assetti della vettura. Abbiamo anche effettuato long run e completato il numero di stint previsto con un unico set di gomme per prepararci alla gara. La vettura ha un buon bilanciamento, ma le prestazioni sono ancora carenti. Sta a noi sfruttare al meglio il nostro materiale.”