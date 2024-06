Entrambe le Peugeot 9X8 giungono al traguardo della 24 Ore di Le Mans

La 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans è stata interessata da una pioggia intermittente caduta durante tutta la gara, che ha provocato una serie di incidenti in pista e diversi interventi di safety car. In totale, i piloti hanno trascorso sette ore dietro la safety car, compreso un lungo periodo di quattro ore nel cuore della notte a causa della scarsa visibilità. Per il team Peugeot TotalEnergies si sono verificate diverse piccole deviazioni, tempi supplementari e qualche errore nelle zone lente durante la gara. Tuttavia, grazie all’impressionante affidabilità della Peugeot 9X8 2024 al suo debutto competitivo a Le Mans, alla perseveranza di tutta la squadra e al sostegno dei fan dal cuore di leone accorsi in gran numero per tifare per le iscrizioni del marchio, entrambe le auto sono comunque giunte alla fine della corsa.

La Peugeot 9X8 #94 (Di Resta/Duval/Vandoorne) si è classificata 11esima e la #93 (Vergne/Jensen/Müller) è arrivata 12esima

Hanno terminato appena fuori dalla top ten in quella che è stata una prestazione onorevole, dato l’eccezionale campo di 23 Hypercar iscritte alla gara di quest’anno. Linda Jackson, CEO di Peugeot: “La 24 Ore di Le Mans è sinonimo di lavoro di squadra, passione ed eccellenza tecnica. Non potrei chiedere una squadra più appassionata del Team Peugeot TotalEnergies. In una gara di 24 ore e oltre 4.000 chilometri, siamo lieti che le nostre due Peugeot 9X8 hanno tagliato il traguardo senza un solo intoppo tecnico. È un’ottima dimostrazione di ciò che chiamiamo eccellenza francese. Vorrei ringraziare tutti i membri della squadra per il loro duro lavoro e tutti i tifosi per il loro supporto per la prossima edizione della 24 Ore di Le Mans”.

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport: “È stato un meraviglioso fine settimana della 24 Ore di Le Mans con un impegno totale da parte dei team. Anche se non siamo totalmente soddisfatti del risultato finale, è un risultato onorevole e riflette l’enorme quantità di lavoro svolto da tutti i team della Peugeot Sport. Abbiamo vissuto un fine settimana impeccabile in termini di affidabilità, che è il primo requisito nel motorsport e per i clienti Peugeot. Anche le nostre vetture hanno guidato per 24 ore in condizioni incredibilmente impegnative e spietate per ringraziare tutti i nostri partner che hanno contribuito a questo programma: TotalEnergies, Cap Gemini e gli altri partner principali.”

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport: “Ci aspettavamo una gara dura viste le previsioni del tempo e di certo non siamo rimasti delusi. La gara è stata interrotta per un lungo periodo durante la notte. La nostra decisione di montare gomme da pioggia all’inizio della gara non è stata la decisione migliore. In retrospettiva , avremmo dovuto rimanere con le slick, ma abbiamo deciso di andare sul sicuro, siamo rimasti indietro e ci siamo ritrovati un giro dietro al leader. Siamo riusciti a riprendere il giro di testa, ma le vetture davanti erano più veloci di noi. La cosa più positiva per me è l’affidabilità delle vetture. Ora dobbiamo trovare un po’ di velocità per poter lottare con le migliori vetture. Vorrei ringraziare tutta la squadra per il loro duro lavoro e ringraziare i tifosi per il loro supporto”.

Jean-Eric Vergne, (n°93 PEUGEOT 9X8): “È stata una gara incredibile quest’anno. È stata la Le Mans più competitiva e difficile che abbia mai vissuto. Penso che valga la pena sottolineare che abbiamo completato una gara di 24 ore senza problemi meccanici. Abbiamo terminato un giro dietro la vincitrice, il che rappresenta un miglioramento rispetto allo scorso anno. Alla fine, ci è mancato il ritmo, ma torneremo più forti la prossima volta.

Mikkel Jensen (#93 PEUGEOT 9X8): “È stata una gara dura, era pazzesco là fuori. Ad un certo punto abbiamo montato tutti i tipi di gomme. Personalmente ho guidato pochissimo con le slick. Era difficile, gli ingegneri continuavano a mandarmi messaggi che tra cinque minuti avrebbe piovuto, a Mulsanne o a Indianapolis è stato molto difficile rimanere concentrati sul ritmo, c’era molta pressione, però sono orgoglioso della squadra, che è riuscita a portare entrambe le vetture al traguardo”.

Nico Müller (#93 PEUGEOT 9X8): “Abbiamo avuto qualche piccolo problema, con conseguenze più o meno importanti. Senza dubbio la nostra gara è stata resa più difficile dalla strategia con le gomme da bagnato in partenza. Detto questo la macchina ha guidato bene, il che riflette il lavoro svolto da tutta la squadra Non avevamo proprio il ritmo questo fine settimana, ma ora dobbiamo pensare al futuro.”

Loïc Duval (#94 PEUGEOT 9X8): “C’è un po’ di frustrazione perché alcuni piccoli incidenti in gara ci sono costati un piazzamento nella top ten, che avrebbe premiato il duro lavoro della squadra. Penso che sia quello che meritavamo. Sono molto felice che entrambe le vetture siano arrivate in gara, che è un bel passo avanti in termini di affidabilità. Ci è mancato il ritmo e dobbiamo lavorare su questo. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro e, date le condizioni difficili, abbiamo gestito le cose abbastanza bene.

Paul Di Resta (#94 PEUGEOT 9X8): “Le gare come questa sono sempre difficili. Voglio sottolineare il buon spirito di squadra e la grande mole di lavoro messa nella preparazione della 9X8. Abbiamo perso un giro nelle prime due ore, ma eravamo vicini alla top ten. Non è stato facile con una macchina nuova qui, competere contro Porsche, Toyota e Ferrari. Il 2025 inizia adesso. Adoro questa squadra e mi piacerebbe davvero vederla festeggiare una vittoria qui a Le Mans.

Stoffel Vandoorne (#94 PEUGEOT 9X8): “Abbiamo resistito fino alla fine della gara. È stata molto intensa con la pioggia e i periodi di safety car. Sono un po’ frustrato per non aver finito in zona punti, ma non eravamo lontani dalla top ten. Forse così non è il risultato che volevamo. “Ci speravamo tutti ed è chiaro che abbiamo ancora del lavoro da fare. Ma non vedo l’ora di lottare presto per i primi posti.”