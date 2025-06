DS N°4: aperti gli ordini in Italia, si parte da 38.500 euro

Si apre anche in Italia l’ordinabilità della nuova DS N°4, modello in linea con chi cerca eleganza e stile senza rinunciare alla versatilità e al piacere di guida. D’altronde la nuova N°4 di DS Automobiles ha il compito di ridefinire gli standard delle berline compatte premium, puntando su un perfetto equilibrio fra designa audace e comfort.

In virtù di una lunghezza complessiva pari a 440 centimetri, quindi ai 187 centimetri di larghezza e ai 147 centimetri di altezza, la nuova DS N°4 permette di avere a disposizione l’equilibrio perfetto in termini di prestazioni e raffinatezza. La nuova generazione di quella che in precedenza era nota come DS 4, introduce una nuova firma luminosa che si ispira a quella già vista sull’ultima DS N°8 e sul concept DS E-Tense Performance. In questo modo la presenza su strada del modello beneficia di un approccio differente, sicuramente inedito e particolare.

Per la prima volta la nuova DS N°4 si può avere anche in variante elettrica

Oltre alla nuova caratterizzazione estetica, specialmente applicata sul frontale, la nuova DS N°4 introduce per la prima volta in gamma una variante completamente elettrica e già ordinabile. Si tratta dell’allestimento DS N°4 E-Tense da 213 cavalli di potenza e capace di una coppia di 343 Nm; garantisce fino a 450 chilometri di autonomia nel ciclo combinato WLTP. Questa nuova variante elettrica deriva da tecnologie applicate durante l’esperienza maturata in Formula E, in modo da offrire un’esperienza di guida elettrificata senza compromessi.

La batteria è un’unità da 58,3 kWh di capacità netta realizzata con tecnologia NMC per massimizzare l’efficienza energetica pur mantenendo la possibilità di avere a disposizione valori dimensionali contenuti. Si può ricaricare quindi in appena 11 minuti per 100 chilometri di autonomia, oppure dal 20% all’80% in appena 31 minuti presso una stazione di ricarica rapida. Per questa variante i prezzi partono da 43.550.

Differente invece il prezzo della variante di approdo ibrida, motorizzazione con la quale la nuova DS N°4 si può ordinare a partire da 38.500 euro. Questa permette una potenza combinata di 145 cavalli, in virtù della disponibilità offerta da un propulsore a benzina sovralimentato da tre cilindri e 1.2 litri di cilindrata; abbinato a un’unità elettrica da 21 kW pari a 28 cavalli, integrata nel cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti. Nell’utilizzo cittadino la DS N°4 Hybrid può circolare in elettrico fino al 50% del tempo di percorrenza complessivo; il propulsore elettrico si ricarica automaticamente recuperando energia dalla decelerazione e dalle fasi di frenata.

Sarà invece disponibile a breve, con un prezzo che parte da 47.050 euro, la DS N°4 Plug-in-Hybrid con propulsore in grado di erogare 225 cavalli di potenza e una coppia di 360 Nm. Può circolare in elettrico per 81 chilometri grazie a una batteria con capacità di 14,6 kWh introducendo una variazione percentuale cresciuta del 30% rispetto alla generazione precedente. L’unità ibrida plug-in sarà abbinata a un cambio automatico a doppia frizione eDCT7; lo spunto, nello 0-100 km/h, è pari a 7,4 secondi ovvero circa 0,3 secondi in meno rispetto alla generazione che sostituisce.

Due gli allestimenti principali della gamma

La gamma della nuova DS N°4 si basa su due allestimenti principali: Pallas ed Étoile. Allo stesso tempo il costruttore rende disponibile la variante Pallas Business Line, specificamente rivolta alle aziende, e due allestimenti interni per la Étoile: Alcantara e Pelle Nappa.

L’allestimento Pallas si caratterizza per la disponibilità di interni raffinati, con sedili ad alta densità (Diamond Tungsteno) e tessuto TEP, rifiniti con impunture. Il cruscotto e i pannelli delle portiere presentano rivestimenti in nero basalto con effetto squama, che insieme agli inserti Belem Bronze conferiscono un look sicuramente più sofisticato. L’equipaggiamento di serie include un nuovo quadro strumenti digitale ad alta definizione da 10,25” pollici di diagonale; si ispira nella grafica a quello disponibile già per la nuova DS N°8. Non manca il pacchetto sicurezza con Adaptive Cruise Control Stop & Go e frenata automatica di emergenza, gestita da telecamere e radar. Due gli ulteriori pacchetti disponibili:

Comfort: sedile di guida elettrico e sedili anteriori riscaldati, vetri laterali laminati acustici, vetri posteriori oscurati;

Tech: apertura e avviamento di prossimità a mani libere, DS IRIS SYSTEM e ricarica wireless per smartphone.

Indipendentemente dal pacchetto scelto, si può scegliere fra il gancio di traino rimovibile senza l’utilizzo di specifica attrezzatura, il tetto apribile elettricamente, il portellone motorizzato e il tetto verniciato in Nero Perla.

La variante Étoile include (in aggiunta alle dotazioni dell’allestimento PALLAS) il sistema di infotainment DS Iris System, fari DS Matrix Led Vision e luci posteriori Full LED con indicatori di direzione scorrevoli. A questi seguono il pacchetto di rilevamento traffico posteriore (RCTA + LCA), sedili anteriori regolabili elettricamente, vetri posteriori laminati e oscurati, caricatore wireless per smartphone, sottoporta e pedaliera in alluminio. Si possono avere i pacchetti Absolute Comfort e Absolute Tech.